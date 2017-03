Ajax hoopt op Dolberg

Arena uitverkocht voor rest van het seizoen

10:33 Ajax-supporters geloven er nog in dat hun club kampioen wordt. Als je kijkt naar de kaartverkoop tenminste. De Klassieker tegen Feyenoord van aanstaande zondag, de wedstrijd waarin Ajax de competitie nog spannend kan maken, is ‘vanzelfsprekend’ uitverkocht. Maar ook voor de drie thuiswedstrijden daarna tegen AZ, Heerenveen en Go Ahead Eagles zijn geen kaarten meer te koop.