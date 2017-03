Ajax in eigen huis al meer dan tien jaar ongeslagen tegen Feyenoord

• Dirk Kuyt scoorde acht keer voor Feyenoord tegen Ajax (alle competities), evenveel als Peter Houtman. Alleen Jaap Barendregt (9) en Cor van der Gijp (14) scoorden vaker voor Feyenoord in De Klassieker.



• Kuyt (149) heeft nog één goal nodig voor zijn 150ste in de Eredivisie. Kuyt maakte 98 van zijn 149 doelpunten voor Feyenoord. Alleen Cor van der Gijp (162) en Ove Kindvall (129) waren vaker trefzeker namens de Rotterdammers in de Eredivisie.



• Kuyt scoorde in het heenduel in Rotterdam. De laatste Feyenoorder die trefzeker was in beide Eredivisie-duels met Ajax in een seizoen was Graziano Pellè in 2013/2014.