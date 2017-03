Ajax kan ook in Gelsenkirchen rekenen op een vol huis

De Duitse voetbalclub meldt donderdag dat de eigen Veltins Arena nagenoeg vol is. Alleen voor bepaalde vakken heeft Schalke nog tickets voor de fans in de aanbieding. De goedkoopste kaartjes zijn 19,50 euro, de duurste 57 euro.

Ajax speelt donderdag 13 april eerst in Amsterdam, de return in Gelsenkirchen is een week later. De Amsterdammers treffen in de dubbele ontmoeting oude bekende klaas-Jan Huntelaar.