Ajax kiest voor Marcel Keizer als nieuwe trainer

Keizer, een neef van Ajax-legende Piet Keizer, kwam als voetballer vier wedstrijden uit voor de Amsterdamse club. Het grootste gedeelte van zijn actieve loopbaan speelde hij voor sc Cambuur, de club waar hij ook als hoofdtrainer en technisch manager werkzaam was. Afgelopen seizoen werd hij met Jong Ajax tweede in de Jupiler League.

Stijgende lijn

De erfenis van Bosz voor Keizer is daarmee zwaar. Ajax zal zich via twee voorrondes moeten plaatsen voor de Champions League. Bovendien is er alles aan gelegen om aankomend seizoen kampioen te worden. De laatste keer dat Ajax de schaal won, was in 2014.