'Ajax niet op 4 mei in Arena'

NEC mist aanvaller Rayhi in de­gra­da­tie­strijd

19 april NEC kan in de strijd om een langer verblijf in de eredivisie de komende twee wedstrijden niet beschikken over Mohamed Rayhi. De vleugelaanvaller is door de aanklager betaald voetbal drie duels geschorst waarvan één voorwaardelijk. NEC accepteerde de schorsing vandaag.