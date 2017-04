Ajax slecht na achterstand in uitduels, Mahi in voetsporen Koeman

Iedere speelronde in de eredivisie is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van databureau Opta. De leukste feitjes van speelronde 32.

Vitesse - Feyenoord (0-2)

- Feyenoord boekte de elfde uitzege van dit seizoen. De voorgaande vier keer dat de Rotterdammers meer dan tien uitwedstrijden wonnen in één seizoen werd de ploeg steeds kampioen (1973/74, 1983/84, 1992/93, 1998/99).

- Nicolai Jørgensen (21 goals) is de derde speler in de laatste 30 jaar die in zijn eerste seizoen voor Feyenoord meer dan twintig doelpunten weet te maken, na Pierre van Hooijdonk (24 in 2001/02) en Graziano Pellè (27 in 2012/13).

- Bij zeven van de laatste acht assists van Jens Toornstra in de eredivisie was Nicolai Jørgensen de doelpuntenmaker.

- Vitesse heeft voor het eerst in de clubhistorie geen enkel doelpunt gemaakt in de thuisduels met de traditionele top-3 in een eredivisieseizoen (0-2 tegen PSV, 0-1 tegen Ajax, 0-2 tegen Feyenoord).

Volledig scherm Nicolai Jørgensen juicht na zijn eerste goal tegen Vitesse. © Photo News

PSV - Ajax (1-0)

- Na de nederlaag in Eindhoven lijken de titelkansen verkeken voor Ajax. Geen enkele eredivisieploeg maakte ooit in de laatste twee speelronden een gat van minimaal vier punten goed op de koploper.



- De Amsterdammers leden in Eindhoven de eerste competitienederlaag van 2017. De laatste keer dat verloren werd was tegen FC Twente op 11 december.



- Ajax boekte geen enkele zege in de laatste zeven uitduels in de eredivisie waarin de ploeg op een 1-0 achterstand kwam. Het werd daarna vier gelijk, drie keer volgde een nederlaag. De laatste overwinning in een uitduel na een 1-0 achterstand was bij Vitesse in oktober 2015 (1-3).

sc Heerenveen - Willem II (1-0)

- Sam Larsson maakte de enige treffer van de wedstrijd. Het was zijn 23ste eredivisietreffer namens Heerenveen, één meer dan Lasse Nilsson (22). Larsson heeft van alle Zweden bij de Friese club alleen Marcus Allbäck (25) nog voor zich.



- Willem II kwam vrijdagavond niet tot één schot op doel in Heerenveen. Dat was al de derde keer dit seizoen voor de Tilburgers. Ook Roda JC 'presteerde' dat dit seizoen al drie keer.



- De Belgische spits Obbi Oularé ging tegen sc Heerenveen 31 persoonlijke duels aan. Geen speler noteerde dit seizoen meer duels in één wedstrijd (Kasper Dolberg & Dani Schahin ook 31).

Volledig scherm Sam Larsson in de thuiswedstrijd tegen Willem II. © Photo News

NEC - Excelsior (0-1)

- Voor het eerst sinds 10 september 2011 werd een wedstrijd in de eredivisie beslist met het enige schot op doel van de wedstrijd. Toen verloor NEC met 1-0 van De Graafschap.



- De Nijmegenaren verloren dit seizoen al twaalf competitieduels na de winterstop, het dubbele van het aantal nederlagen in de eerste seizoenshelft.

PEC Zwolle - Heracles Almelo (1-2)

- Danny Holla (PEC Zwolle) pakte zaterdag al na 43 seconden een gele kaart. Alleen Bas Kuipers (Excelsior, 26 seconden) en Mart Dijkstra (Sparta, 42 seconden) pakten dit seizoen sneller geel in een eredivisiewedstrijd.



- Ted van de Pavert scoorde dertien seconden nadat hij binnen de lijnen kwam als invaller, de snelste treffer voor een invaller dit seizoen.

AZ - FC Twente (2-1)

- John van den Brom boekte zijn 45ste eredivisiezege als trainer van AZ. Alleen Gertjan Verbeek (50), Louis van Gaal (80) en Georg Kessler (87) wonnen vaker in de eredivisie met de Alkmaarders.



- FC Twente-verdediger Peet Bijen maakte als enige speler dit seizoen twee eigen doelpunten. Hij deed dit zowel uit als thuis ‘voor’ AZ. Bijen is de vierde speler die in twee eredivisieduels met dezelfde ploeg in één seizoen in eigen doel scoort, na John van den Brom (tegen Ajax), Elroy Kromheer (tegen Feyenoord) en Rens van Eijden (tegen Ajax).

Volledig scherm Fred Friday en John van den Brom na de winst op FC Twente. © ANP Pro Shots

Go Ahead Eagles - FC Groningen (2-3)

- Mimoun Mahi scoorde tegen Go Ahead twee keer, waaronder de winnende in blessuretijd. Mahi is pas de tweede Groningen-speler met tien eredivisietreffers in de eerste vier maanden van een kalenderjaar, na Ronald Koeman in 1982 (ook 10).



- Go Ahead Eagles schoot 21 keer en had 64 procent balbezit tegen FC Groningen, allebei meer dan in elke andere wedstrijd dit seizoen voor de Deventenaren.

FC Utrecht - Roda JC Kerkrade (1-0)

- Roda JC kwam voor de 18de keer dit seizoen niet tot scoren in een eredivisieduel, een evenaring van het negatieve clubrecord uit het debuutseizoen 1973/74.



- FC Utrecht is met nog twee speelronden te gaan zeker van de vierde plek en eindigt daarmee voor het eerst sinds 1990/91 vierde.

Sparta Rotterdam - ADO Den Haag (0-1)

- Het doelpunt van Nasser El Khayati in de tiende minuut was het enige schot op doel van ADO Den Haag in dit duel.

- ADO Den Haag pakte in april meer punten (13) dan elke andere eredivisieploeg.