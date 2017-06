Ajax-talent Clement vertrekt naar Reading

Pelle Clement heeft een driejarig contract getekend bij Reading, waar Jaap Stam zijn trainer wordt. De 21-jarige aanvallende middenvelder komt over van Ajax, waar hij tot drie wedstrijden in de hoofdmacht kwam.

Clement wordt de vierde Nederlander in de selectie van Reading, na Roy Beerens, Denzell Gravenberch en Joey van der Berg. Hoofdtrainer Jaap Stam wordt bij Reading geassisteerd door Said Bakkati en Andries Ulderink. Brian Tevreden is technisch directeur bij de club. The Royals liepen afgelopen seizoen promotie naar de Premier League mis, door in de beslissende wedstrijd van de play-offs op Wembley na strafschoppen te verliezen van Huddersfield Town.

Clement speelde sinds 2006 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 26 oktober 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de KNVB-beker tijdens Kozakken Boys – Ajax (1-6). Daarin scoorde hij twee keer.

Op 8 mei 2015 maakte de voormalig jeugdinternational zijn debuut in het betaald voetbal voor Jong Ajax in de Jupiler League wedstrijd Ajax – FC Oss (1-1). Voor het beloftenelftal kwam Clement in totaal 54 keer officieel uit. Daarin scoorde hij zes doelpunten.