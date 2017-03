Ajax-trainer Bosz: Titelrace nog niet gelopen

Bosz deed zijn best om niet naar excuses te zoeken voor de ondermaatse prestatie van Ajax. ,,We waren niet goed genoeg'', zei hij. ,,We moeten het hebben van goed voetballen maar we kwamen veel te veel in de duels. Natuurlijk was het gras hier niet goed en is het zwaar als je op donderdag en zondag moet spelen. Maar dat willen we toch graag. We moeten daar wel beter mee omgaan. Want we speelden laatst ook gelijk tegen FC Groningen na een Europees duel.''