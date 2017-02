Ajax treft Kopenhagen in de achtste finale Europa League

Ajax treft de club voor het eerst op 9 maart. De return is een week later op 16 maart.



Ajax bereikte donderdag de achtste finales door Legia Warschau met 1-0 in de Arena te verslaan. Een nipte zegen, maar na het doelpuntloze gelijkspel vorige week in Polen voldoende om door te gaan in het kampioenschap.



De ploeg van Peter Bosz is de enige Nederlandse club die nog meedingt naar de beker. Alleen AZ behaalde de zestiende finales ook, maar werd in deze ronde door de Franse club Olympique Lyon afgedroogd, met een eindstand van 11-2 over beide duels.



Sanctie

De club raadt supporters af direct tickets te kopen voor de wedstrijd, in verband met een mogelijke Uefa-sanctie naar aanleding van de wedstrijd Standard Luik-uit.



De uitspraak van het vooronderzoek naar aanleiding van de incidenten tijdens het uitduel met Standard Luik moet nog binnenkomen. Ajax-supporters gooiden tijdens de wedstrijd vuurwerk op het veld van de Belgische club. Een mogelijke straf kan zijn dat Ajax geen fans mag meenemen naar een Europese uitwedstrijd.