Ajax zonder Sinkgraven en Neres naar Arnhem

KNVB bereid om mee te denken over voorstel Klaassen

12:22 De KNVB is bereid om mee te denken met de Nederlandse topclubs om de prestaties in Europa te stimuleren. De bond reageert op het voorstel van Davy Klaassen in het AD om competitieduels na late midweekse Europese verplichtingen op maandag af te werken.