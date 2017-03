Alle weetjes en vermoedelijke opstellingen van speelronde 26

Vitesse - Sparta Rotterdam, vrijdag 20.00 uur

• Vitesse ontvangt Sparta Rotterdam voor de 23ste keer in de Eredivisie. De Arnhemmers verloren alleen de allereerste ontmoeting op 19 september 1971, waarna de club in 21 opeenvolgende thuisduels ongeslagen bleef (W15-D6).

• Sinds 1980 won Sparta slechts drie van de 42 uit- én thuisontmoetingen met Vitesse in alle competities (G15-V24). Die overwinningen kwamen allemaal tot stand in thuiswedstrijden in de Eredivisie: 4-1 in februari 1994, 3-0 in oktober 1995 en 1-0 in december 2005.

• Voor Vitesse is dit de langste ongeslagen thuisreeks, voor de Spartanen juist de langste uitreeks zonder overwinning tegen één specifieke tegenstander in de Eredivisie.

• Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel debuteerde (5 april 2008, 3-0) én maakte zijn eerste Eredivisiegoal (20 september 2008, 1-1) in wedstrijden tegen Sparta.

• Spartanen Denzel Dumfries (62) en Mart Dijkstra (52) en Vitesse-aanvaller Van Wolfswinkel (48) vormen de top drie van spelers die dit seizoen de meeste overtredingen begaan in de Eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstellingen Vitesse - Sparta. © AD Sportwereld

ADO Den Haag - NEC, zaterdag 18.30 uur

• ADO heeft zijn laatste vijf thuisduels met NEC niet verloren (W4-G1). De laatste thuisnederlaag: 2-3 op 14 april 2010.

• ADO kan voor het eerst sinds het begin van dit seizoen drie duels op rij ongeslagen blijven. Toen pakten de Hagenaars tien punten uit hun eerst vier duels (W3-G1), meer dan de helft van hun totale puntentotaal nu (negentien).

• De laatste ploeg die minder dan twintig punten had na 25 Eredivisie-duels en niet degradeerde, was VVV-Venlo in 2010/11. De Venlonaars hadden zestien punten na 25 duels, hielden Willem II onder zich en overleefden de nacompetitie.

• ADO heeft in zijn laatste 22 wedstrijden maximaal één keer gescoord, een negatief clubrecord. Die reeks begon na de 1-2 overwinning bij Excelsior op 19 augustus 2016.

• NEC is - samen met Feyenoord - het enige team dat dit Eredivisie-seizoen nog geen tegengoal kreeg uit een corner. De laatste keer dat de Nijmegenaren een treffer incasseerden uit een hoekschop was op 1 mei 2016 tegen Roda JC.

Go Ahead Eagles - PSV, zaterdag 19.45 uur

• Sinds de laatste overwinning van Go Ahead tegen PSV - op 19 november 1983 - wonnen de Eindhovenaren negentien van de twintig uit- én thuisduels met Go Ahead in de Eredivisie. Alleen op 19 februari 1995 pakte PSV niet de volledige drie punten (1-1 in Deventer).

• Alleen Ajax (174) maakte meer Eredivisiedoelpunten tegen Go Ahead dan PSV (162).

• Go Ahead heeft twintig punten na 25 wedstrijden, minder dan na 25 duels in alledrie de seizoenen waarin de club degradeerde: 23 in 2014/15, 22 in 1995/96 en 23 in 1986/87 (alles omgerekend naar het driepuntensysteem).

• PSV maakte in de acht wedstrijden na de winterstop 23 doelpunten, slechts twee doelpunten minder dan in de zeventien Eredivisiewedstrijden vóór de winterstop.

• De Eindhovenaren kregen daarnaast ook negen Eredivisiedoelpunten tegen in 2017, één meer dan in de eerste competitiehelft.

Heracles Almelo - FC Utrecht, zaterdag 19.45 uur

• De laatste thuisoverwinning van Heracles tegen FC Utrecht stamt van 25 maart 2012 (3-1). Samuel Armenteros (tweemaal) en Ninos Gouriye scoorden toen voor Heracles, Cedric van der Gun maakte de Utrechtse goal.

• Heracles bereikte vorig seizoen voor het eerst in zijn historie Europees voetbal door in de finale van de play-offs FC Utrecht te verslaan: 1-1 in Almelo, 0-2 in Utrecht.

• Heracles maakte twintig van zijn laatste 25 Eredivisiedoelpunten in de tweede helft.

• De elf Eredivisiegoals van FC Utrecht in 2017 werden door elf verschillende spelers gemaakt.

Excelsior - sc Heerenveen, zaterdag 20.45 uur

• Excelsior won geen van zijn laatste twaalf Eredivisie-duels (G5-V7) sinds de 3-2 overwinning op Sparta op 19 november. De laatste keer dat de Kralingers een langere reeks zonder winst binnen één Eredivisieseizoen neerzetten was tussen augustus 1972 en februari 1973 (achttien duels).

• Excelsior hield pas één keer de nul dit Eredivisieseizoen (tegen FC Groningen op 13 augustus, 2-0), minstens twee keer minder dan ieder ander team dit Eredivisie-seizoen.

• sc Heerenveen won slechts één van zijn laatste zeven Eredivisieduels (G2-V4), op 25 februari tegen Roda JC (3-0 in eigen huis).

• Heerenveen boekte negen van zijn tien overwinningen dit Eredivisieseizoen tegen teams momenteel in de onderste helft van de ranglijst staan.

Willem II - PEC Zwolle, zondag 12.30 uur

• Sinds de terugkeer van PEC Zwolle in de Eredivisie in 2012 verloor de club geen enkel Eredivisieduel met Willem II (W6-G1).

• Willem II pakte dit seizoen meer punten in uit- dan in thuiswedstrijden: vijftien om veertien.

• Clubtopscorer Fran Sol van Willem II (negen goals) kan de tweede Spanjaard worden met minimaal tien goals in één Eredivisieseizoen. Manuel Sánchez Torres ging hem namens FC Twente voor: vijftien goals in 1981/82 en tien treffers in zowel 1984/85 als 1980/81.

• PEC Zwolle won al meer Eredivisiewedstrijden ná de winterstop dan ervoor: vier om drie.

Feyenoord - AZ, zondag 14.30 uur

• Feyenoord won 24 van de voorgaande 38 thuisontmoetingen met AZ in de Eredivisie (G6-V8).

• De Rotterdammers zijn ongeacht het resultaat tegen AZ na dit weekend nog steeds verzekerd van de koppositie. Dit betekent dat de club dit seizoen sowieso 26 speelronden koploper is.

• In de historie van de Eredivisie is elke club die in een seizoen minstens 26 speelronden bovenaan stond, altijd kampioen geworden.

• Dirk Kuyt (148) heeft nog twee goals nodig voor zijn 150ste in de Eredivisie. Kuyt maakte 97 van zijn 148 doelpunten voor Feyenoord. Alleen Cor van der Gijp (162) en Ove Kindvall (129) waren vaker trefzeker namens de Rotterdammers in de Eredivisie.

• AZ incasseerde dertien goals uit standaardsituaties (waarvan zeven uit vrije trap-situaties). Feyenoord kreeg als enige ploeg nog geen tegentreffer uit een standaardsituatie.

Roda JC - FC Groningen, zondag 14.30 uur

• Roda JC Kerkrade won twintig van zijn voorafgaande 34 thuisduels met FC Groningen in de Eredivisie (G8-V6).

• De Limburgers zijn zonder winst in de laatste vijf uit- én thuisontmoetingen met Groningen in de Eredivisie en maakten zelfs geen enkel doelpunt in de laatste drie.

• Met twintig doelpunten is het Parkstad Limburg Stadion van Roda het stadion waar dit Eredivisieseizoen vooralsnog de minste doelpunten vielen. Het Kyocera Stadium van ADO Den Haag volgt met 23.

• Alleen de traditionele topdrie hield dit seizoen vaker de nul dan Roda JC (acht keer).

• Roda JC gebruikte dit Eredivisieseizoen tot dusver dertig verschillende spelers, het meeste van alle teams. Vorig seizoen maakten de Limburgers ook al gebruik van de meeste spelers (33).

Ajax - FC Twente, zondag 16.45 uur

• Ajax verloor slechts drie van zijn voorafgaande vijftig thuisontmoetingen met FC Twente in de Eredivisie (G8). Dat waren de 1-2 op 6 februari 2005, de 0-1 op 19 maart 2000 en de 0-1 op 4 december 1992.

• Ajax verloor eerder dit seizoen met 1-0 bij FC Twente door een penalty in blessuretijd van Mateusz Klich. Dit was de laatste nederlaag van Ajax in de Eredivisie dit seizoen.

• Klich benutte dit seizoen in zijn eentje meer strafschoppen in de Eredivisie (vijf uit vijf) dan de gehele selectie van Ajax (vier uit acht).

• Kasper Dolberg maakte tien doelpunten in eigen huis, meer dan elke speler dit seizoen in de Eredivisie. De laatste tiener bij Ajax met meer doelpunten in eigen huis in een Eredivisie-seizoen was Patrick Kluivert in 1994/1995 (13 goals).