Alle weetjes rond speelronde 25

De Eredivisie is deze week alweer toe aan de 25ste speelronde. Heerenveen en Go Ahead Eagles trappen vanavond om 20.00 als eerste af. Koploper Feyenoord gaat in de stadsderby op bezoek bij Sparta, terwijl Ajax een uitwedstrijd in Groningen wacht. AD neemt de leukste feitjes van speelronde 23 door met behulp van statistiekenbureau Gracenote.

sc Heerenveen - Go Ahead Eagles, vrijdag 20.00 uur

Beide ploegen zijn momenteel erg op zoek naar de juiste vorm. Heerenveen won vorige week dan wel van Roda (3-0), daarvoor zat een lange reeks zonder winstpartij. Go Ahead leek met twee opeenvolgende overwinningen de lijn naar boven te hebben ingezet, maar na de nederlagen van de laatste twee weken zijn ze deze weer kwijt.



• Heerenveen verloor in de jaren '90 twee keer van Go Ahead Eagles, maar is sindsdien zeven eredivisiewedstrijden ongeslagen tegen de Deventenaren (W5-G2).

• Alleen de traditionele top drie verloor dit seizoen minder vaak in eigen huis dan Heerenveen (twee).

• Go Ahead won slechts één van zijn twaalf uitduels in de Eredivisie dit seizoen (bij NEC op 4 februari) en pakte in totaal pas zes punten buitenshuis, samen met Excelsior het minste van alle teams.

• Heerenveen won slechts één van zijn laatste negen eredivisieduels op vrijdag (G4-V4), Go Ahead verloor zijn laatste vier vrijdagduels.

Volledig scherm Heerenveen Go Ahead © AD Sportwereld

FC Twente - Willem II, zaterdag 18.30 uur

Volledig scherm © ANP Pro Shots Willem II heeft de smaak de laatste weken goed te pakken. De twee voorbije uitwedstrijden - overigens ook gespeeld op zaterdagavond - werden door de Tilburgers in drie punten omgezet. Twente heeft de smaak niet zo te pakken de voorbije weken. Slechts één van zijn laatste vier wedstrijden wist Twente te winnen, en de laatste vier thuiswedstrijden vond de ploeg van René Hake slechts twee keer het net.



• Afgelopen seizoen won Willem II op bezoek bij Twente met 1-3. Dat maakte een einde aan een ongeslagen thuisreeks van de club tegen Willem II in de Eredivisie van tien wedstrijden (W7-G3).

• Twente maakte in zijn laatste zeven thuiswedstrijden in de competitie nooit meer dan één doelpunt (vijf in totaal).

• Alleen de traditionele top drie kreeg dit seizoen minder tegendoelpunten in uitwedstrijden dan Willem II (tien): Feyenoord (vijf), Ajax (zes) en PSV (negen).

• Ünal is nog maar twee treffers verwijderd het all-time doelpuntenrecord van een Turk in de Eredivisie: dertien goals door Ayhan Tumani voor Volendam en NEC.

PSV - Roda JC, zaterdag 19.45 uur

Volledig scherm © Kay int Veen Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in Eindhoven in een gelijkspel (1-1). Roda staat één punt boven de degradatiezone, dus kan een dergelijke uitslag goed gebruiken op het moment. PSV lijkt na de verloren topper van vorige week geen uitzicht meer te hebben op het landskampioenschap. Toch willen de Eindhovenaren zich bewijzen in de wedstrijd tegen Roda.



• PSV won 30 van de 42 voorgaande eredivisieduels met Roda JC Kerkrade in Eindhoven. De Limburgers wonnen zes maal en het bleef eveneens zes keer bij een gelijkspel.

• PSV verloor zijn laatste 33 wedstrijden op een zaterdag niet (W24-G9).

Dit was de 1-2 uitnederlaag bij Heracles Almelo op 19 september 2015.

• Roda incasseerde minimaal twee doelpunten in elk van zijn laatste vijf eredivisieduels op vreemde bodem.

• De Eindhovenaren kregen dit seizoen slechts acht doelpunten tegen in eigen huis in de Eredivisie, samen met Feyenoord het minste van alle ploegen.

PEC Zwolle - Vitesse, zaterdag 20.45 uur

Volledig scherm © ANP Pro Shots Als we de resultaten van de afgelopen seizoenen moeten geloven, wordt dit een overwinning voor de bezoekers. De laatste twee wedstrijden werden beide door Vitesse gewonnen, waaronder de 1-5 van vorig seizoen. Daarbij komt dat Vitesse deze week de finale van de KNVB Beker wist te bereiken, wat het zelfvertrouwen een boost zal hebben gegeven.



• De Zwollenaren wonnen drie van de voorafgaande acht eredivisieduels met Vitesse in Zwolle (G2-V3). Zwolle won alleen minder vaak thuis van PSV en Sparta Rotterdam.

• PEC Zwolle won voor de winterstop slechts drie keer, waarmee de ploeg na de winterstop al even vaak heeft gewonnen in de Eredivisie.

• Vitesse won vorig weekend op bezoek bij Go Ahead (1-3). Het nieuwe bezoekje aan Overijssel kan Vitesse de vierde overwinning op rij bezorgen tegen teams uit die provincie.

• Alleen Reza Ghoochannejhad (zeven) maakte meer doelpunten in 2017 dan Nicolai Brock-Madsen (vijf).

AZ - Excelsior, zondag 12.30 uur

AZ is ongeslagen in zijn achttien voorgaande thuiswedstrijden tegen Excelsior. Tevens waren deze duels altijd een garantie voor goals bij AZ: in elk van deze achttien wedstrijden wisten de Alkmaarders het net te vinden. Excelsior is nog altijd hard op zoek naar de juiste vorm. Na de winterstop werd nog geen enkele overwinning geboekt, en met een achttiende plaats op de ranglijst moeten de Rotterdammers zich serieus zorgen maken.

Volledig scherm © ANP Pro Shots • AZ is zonder winst in zijn laatste vier thuiswedstrijden in de Eredivisie (G2-V2).

• Excelsior kreeg in zijn laatste 22 eredivisiewedstrijden steeds minimaal één doelpunt tegen. De ploeg zette twee keer een langere reeks neer, beide keren 33 wedstrijden en voor het laatst van januari 2012 tot 2014.

• In zijn laatste dertien wedstrijden hield AZ de nul niet. Van mei tot oktober 1987 waren de Alkmaarders voor het laatst langer zonder clean sheet (vijftien wedstrijden op rij).

• Fred Friday maakte de laatste drie thuisdoelpunten van AZ.

Sparta Rotterdam - Feyenoord, zondag 12.30 uur

Volledig scherm © Getty Images Sparta won slechts 8 van de 51 gespeelde thuisduels in deze Rotterdamse derby. Het won echter wel zijn drie laatste wedstrijden in eigen huis tegen Rotterdam. Feyenoord verspeelde nog geen punt na de winterstop, en met Rick Karsdorp terug in de selectie is het vertrouwen torenhoog bij de club en de aanhang.



• Feyenoord versloeg Sparta voor het laatst op Het Kasteel in de Eredivisie op 10 september 2006 (1-4). Nicky Hofs, Theo Lucius en Ali Boussaboun scoorden voor Feyenoord. Yannis Anastasiou maakte via een penalty het enige Sparta-doelpunt.

• Sparta Rotterdam won geen van de laatste vijf thuisduels in de Eredivisie (G2-V3), sinds de overwinning tegen Heerenveen op 4 november (3-1).

• Feyenoord won dit seizoen al twintig keer. Nooit wonnen de Rotterdammers 21 van de eerste 25 wedstrijden.

• Als Feyenoord opnieuw de nul houdt, heeft Feyenoord voor het eerst sinds 1971/1972 minder dan 14 tegendoelpunten na 25 wedstrijden (11, gedeeld clubrecord).

FC Groningen - Ajax, zondag 14.30 uur

Het lijkt op voorhand zo simpel: Groningen won pas één wedstrijd dit kalenderjaar, Ajax won alles. Toch zullen de Amsterdammers zondag op hun hoede zijn. Groningen won in eigen huis in de Eredivisie zeven keer van Ajax, waarvan drie overwinningen in de laatste zeven thuisduels kwamen. Bij de Amsterdammers ontbreekt Nick Viergever met een liesblessure. Hij liep deze afgelopen weekend op.



• FC Groningen won geen van zijn laatste zes wedstrijden. De laatste keer dat de club een langere reeks zonder overwinning in de Eredivisie neerzette, was van maart-augustus 2012 (tien duels).

• Ajax kan voor de tweede keer in de clubhistorie de nul houden in vijf uitduels op rij in alle competities (sinds invoering betaald voetbal), na mei-oktober 1992 onder Louis van Gaal (destijds zes).

• Klaassen kan het eredivisierecord verbreken van meeste openingstreffers in uitduels in één seizoen. Hij deelt het record van zeven momenteel met Ove Kindvall (1968/1969, 1969/1970), Hallvar Thoresen (1983/1984) en Dennis Bergkamp (1992/1993).

• Een aantal spelers die voor beide teams in de Eredivisie hebben gespeeld: Ronald Koeman, Johan Neeskens, Luis Suárez, Rasmus Lindgren, Michael Reiziger, Hennie Meijer en Daley Blind.

Volledig scherm © Photo News

FC Utrecht - ADO Den Haag, zondag 14.30 uur

Volledig scherm © Evert-Jan Daniels ADO Den Haag gaat zondag voor de dertigste keer op bezoek bij Utrecht in de Eredivisie. De resultaten uit het verleden zullen de ploeg van Fons Groenendijk weinig vertrouwen geven. Slechts drie van deze dertig ontmoetingen werden in winst omgezet. Bovendien draait Utrecht een uitermate sterk seizoen. Het won de laatste twee wedstrijden en staat momenteel op een sterke vierde plek in de Eredivisie.



• Utrecht is ongeslagen in zijn laatste vijf thuiswedstrijden met ADO in de Eredivisie (W2-G3). De laatste nederlaag was de 2-3 op 3 april 2011.

• FC Utrecht maakte in zijn laatste twee eredivisiewedstrijden steeds drie doelpunten.

• In zijn laatste dertien uitduels in de Eredivisie kreeg ADO steeds minimaal één doelpunt tegen. De laatste langere reeks van de club liep van december 2012 tot februari 2014 (21 wedstrijden). In die reeks zaten twee nederlagen tegen FC Utrecht.

• Sébastien Haller is de enige speler die in de afgelopen drie eredivisieseizoenen steeds minimaal tien doelpunten maakte.

NEC Nijmegen - Heracles Almelo, zondag 16.45 uur

Dit is een duel tussen de nummer tien (Heracles) en dertien van de rangschikking (NEC). Winnen de Nijmegenaren in eigen huis, dan komen ze op gelijke hoogte met de ploeg uit Almelo. Tevens is een overwinning voor NEC belangrijk omdat dan degradatie definitief ontlopen lijkt te worden. Heracles bevindt zich een beetje in niemandsland. Degraderen zullen ze hoogstwaarschijnlijk niet, en ook de play-offs voor Europees Voetbal lijken uit zicht.



• NEC won zeven van zijn elf thuiswedstrijden met Heracles Almelo in de Eredivisie (G2-V2).

• Geen ploeg heeft een langer lopende reeks nederlagen in de Eredivisie dan NEC (vijf).

• Geen team pakte dit seizoen meer punten na een achterstand dan Heracles (12). Het maakte 20 van zijn laatste 24 eredivisiedoelpunten in de tweede helft.

• Met 36 doelpunten staat Armenteros derde op de all-time topscorerslijst van Heracles Almelo in de Eredivisie. Alleen Everton (70) en Willem Overtoom (39) staan boven hem.