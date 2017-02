Alle weetjes speelronde 23 + vermoedelijke opstellingen

De Eredivisie is deze week alweer toe aan de 23ste speelronde. Roda JC en Go Ahead Eagles trappen vanavond om 20.00 als eerste af. Koploper Feyenoord gaat op bezoek bij ADO, terwijl Ajax een lastige uitwedstrijd in Arnhem wacht. AD neemt de leukste feitjes van speelronde 23 door met behulp van statistiekenbureau Gracenote.

Roda JC - Go Ahead Eagles, vrijdag 20.00 uur

Een kraker in de kelder van de Eredivisie. Beter kun je dit duel op voorhand niet beschrijven. Slechts twee punten is het verschil tussen nummer zeventien Roda nummer vijftien en Go Ahead. Beide ploegen doen er alles aan om uit de buurt van de degradatiezone te komen.



• Roda JC won in de Eredivisie zes van zijn laatste zeven thuisduels met Go Ahead.

• Roda JC won in de Eredivisie slechts één van zijn laatste dertien wedstrijden (G8-V4), de 4-0 thuiszege op Excelsior op 28 januari. In totaal won de ploeg dit seizoen pas twee keer: ook uit bij Excelsior werd gewonnen.

• Na een reeks van acht eredivisieduels op rij zonder overwinning heeft Go Ahead Eagles nu zijn laatste twee wedstrijden gewonnen. De laatste keer dat Go Ahead in de Eredivisie drie speelrondes op rij zegevierde, was in april-mei 1995 toen de ploeg een serie van zes opeenvolgende overwinningen noteerde.

• Uit hield Go Ahead dit seizoen nog geen enkele keer het doel schoon. Op 19 april 2016 hield de club voor het laatst buiten Deventer de nul (0-1 zege bij Feyenoord).





Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Roda JC - Go Ahead Eagles © AD

FC Twente - sc Heerenveen, zaterdag 18.30 uur

Volledig scherm © Beeldboot/Gertjan Kooij In De Grolsch Veste treffen twee naar vorm op zoek zijnde subtoppers elkaar. Twente won na de winterstop pas twee van de vijf keer, Heerenveen slechts één. De Friezen pakten al ruim een maand geen drie punten meer. Beide clubs willen uitzicht blijven houden op plaats vier, een overwinning zou zowel Twente als Heerenveen daarom erg goed uitkomen.



• Heerenveen kan voor het eerst opeenvolgende eredivisieduels bij FC Twente winnen.

• Tieners maakten al 5.439 speelminuten voor Twente dit seizoen, minstens 2.000 meer dan bij iedere andere ploeg (Ajax 3.160).

• Oussama Assaidi speelde 79 eredivisieduels (twintig goals) voor Heerenveen in 2009-2012. Hij scoorde vijf keer namens de Friezen tegen Twente, waaronder een hattrick (én twee assists) in de 6-2 overwinning op toen regerend landskampioen Twente in 2010.

• Heerenveen won zijn laatste vier uitduels op zaterdag in de Eredivisie sinds de 2-1 nederlaag bij NEC op 20 augustus 2016. Ze scoorden precies drie keer in al die vier overwinningen.



Vermoedelijke opstellingen volgen later.

PSV Eindhoven - NEC Nijmegen, zaterdag 19.45 uur

Volledig scherm © Photo News Sinds 2008 verloor PSV al niet meer van de Nijmegenaren. PSV verkeert sowieso in bloedvorm, het won sinds de winterstop nog iedere wedstrijd. Een overwinning op NEC is nodig om optimale druk te houden op nummer twee Ajax en koploper Feyenoord. NEC verloor de laatste drie competitieduels, een overwinning is daarom gewenst.



• PSV en NEC ontmoetten elkaar 39 keer in Eindhoven in de Eredivisie, waarbij PSV ongeslagen bleef tegen de Nijmegenaren (W35-G4).

• NEC scoorde slechts één keer in zijn laatste vijf duels tegen PSV - PSV scoorde zestien keer in die vijf wedstrijden.

• PSV kreeg slechts zeven tegendoelpunten in eigen huis in de Eredivisie, het minste van alle ploegen samen met Feyenoord.

• Alleen NEC en Feyenoord kregen nog geen enkele penalty tegen dit eredivisieseizoen.



Vermoedelijke opstellingen volgen later.

Heracles Almelo - Excelsior, zaterdag 19.45 uur

Volledig scherm © ANP Pro Shots Excelsior is naarstig op zoek naar een overwinning in de Eredivisie. Sinds de winterstop werd er nog geen wedstrijd gewonnen, en de degradatiestreep komt nu toch echt wel in zicht. Heracles kent niet al te veel zorgen op het moment. Er wordt weliswaar weinig gewonnen, maar de degradatiezone is nog op gepaste afstand. Ook de play-offs voor Europees voetbal lijken uit het zicht.



• Heracles won op 28 januari 2012 voor het laatst thuis van Excelsior in de Eredivisie. Het werd 3-0 door goals van Ben Rienstra, Kwame Quansah en Glynor Plet.

• Alleen Nicolai Jørgensen (vijftien) en Reza Ghoochannejhad (dertien) maakten dit seizoen meer goals dan Armenteros (elf).

• Brandley Kuwas maakte vorig seizoen in 34 wedstrijden namens Excelsior vier goals, waaronder één tegen Heracles. Kuwas kan de allereerste speler worden die voor Heracles tegen Excelsior scoort in de Eredivisie en voor Excelsior tegen Heracles.

• Nigel Hasselbaink was in zijn laatste tien eredivisieduels direct betrokken bij acht goals van Excelsior (vijf goals, drie assists). Hij had voor zijn vijf doelpunten negen schoten op doel nodig.



Vermoedelijke opstellingen volgen later.

FC Utrecht - PEC Zwolle, zaterdag 20.45 uur

PEC Zwolle is momenteel bezig aan een sterke reeks. Lange tijd bungelde de ploeg onderaan de ranglijst, maar door drie overwinningen na de winterstop zijn de mannen van Ron Jans inmiddels opgeklommen naar een dertiende positie. Het seizoen van Utrecht blijft buitengewoon goed. Dit kalenderjaar verloor Utrecht dan wel twee keer, maar dit was tegen PSV en Ajax. Verder won het al zijn competitieduels.



• FC Utrecht won slechts één van de laatste vier thuiswedstrijden tegen PEC Zwolle (G1-V2) en scoorde in geen van die wedstrijden meer dan één keer.

• Utrecht kan op 37 punten uit 23 duels komen. Sinds 1981/1982 (43) had de club alleen in 2012/13 (39) meer punten na 23 wedstrijden.

• Sébastien Haller is topscorer van FC Utrecht met negen doelpunten dit eredivisieseizoen, maar hij staat momenteel al zes competitieduels droog, zijn langste reeks bij Utrecht.

• PEC won zijn laatste twee uitwedstrijden in de competitie en kan voor het eerst in zijn eredivisiehistorie drie uitwedstrijden op rij winnen.



Vermoedelijke opstellingen volgen later.

Volledig scherm © pro shots

Willem II - AZ Alkmaar, zondag 12.30 uur

Volledig scherm © ANP Pro Shots Willem II won vorige week toch enigszins verrassend met 0-2 op bezoek bij Vitesse. Een overwinning op AZ zou al helemaal voor een goed gevoel zorgen in Tilburg. AZ wil de nare nasmaak van het Europa League-duel met Olympique Lyon wegspoelen. Drie punten zijn daarom zeer welkom.



• AZ is ongeslagen in de laatste vier onderlinge ontmoetingen met Willem II in de Eredivisie (W3-G1) en kreeg daarin geen doelpunt tegen.

• Alleen Roda JC (veertien) maakte dit eredivisieseizoen minder doelpunten dan Willem II (achttien).

• In vier van zijn laatste vijf uitwedstrijden in de Eredivisie maakte AZ twee of meer doelpunten.

• Geen ploeg uit het linkerrijtje hield dit seizoen minder vaak de nul dan AZ (4).



Vermoedelijke opstellingen volgen later.

Sparta Rotterdam - FC Groningen, zondag 14.30 uur

Ondanks in twee van de laatste drie wedstrijden twee keer gescoord te hebben, haalde Sparta geen punt uit de laatste drie duels. Ook Groningen heeft al een tijdje niet meer weten te winnen. De ploeg van Ernest Faber bezit momenteel de negende positie.

Volledig scherm © Photo News • Sparta Rotterdam won op 7 februari 2006 voor het laatst thuis van FC Groningen. Het werd 1-0 door een doelpunt van Davy De fauw.

• Alleen Excelsior (één) hield dit seizoen minder vaak de nul dan Sparta Rotterdam (drie).

• FC Groningen verloor in de laatste elf eredivisiewedstrijden alleen uit bij Ajax en Feyenoord (W4-G5).

• In de laatste vijf uitwedstrijden in de Eredivisie maakte FC Groningen of geen (drie keer) of vier doelpunten (twee keer).



Vermoedelijke opstellingen volgen later.

Vitesse - Ajax, zondag 14.30 uur

Volledig scherm © ANP Pro Shots Vitesse-uit is een wedstrijd waar Ajax-fans nooit naar uitkijken. De laatste vier seizoenen won Ajax slechts één keer uit in Arnhem, ze zijn dus gewaarschuwd. Eerder dit seizoen won Ajax in eigen huis met 1-0 van Vitesse. Nick Viergever was toen verantwoordelijk voor de enige treffer. Een uitzege in het GelreDome is voor de Amsterdammers cruciaal, willen zij koploper Feyenoord in het vizier houden.



• De grootste uitslag in de Eredivisie ooit werd neergezet door Ajax tegen Vitesse op 19 mei 1972: 12-1, mede door vier goals van Johan Cruijff.

• Ricky van Wolfswinkel is dit seizoen topscorer van Vitesse met tien doelpunten. De laatste speler die meer doelpunten maakte voor de Arnhemse club in één eredivisieseizoen was Bertrand Traoré in 2014/2015 (dertien). Hij speelt nu voor Ajax.

• Ajax kan voor de tweede keer dit seizoen vier uitduels op rij winnen, na augustus-oktober.

• Ajax kan voor het eerst sinds maart-april 2012 in vijf eredivisieduels op rij de nul houden - Kenneth Vermeer keepte toen in al die vijf duels.



Vermoedelijke opstellingen volgen later.

ADO Den Haag - Feyenoord, zondag 16.45 uur

Feyenoord heeft dit kalenderjaar als enige club nog geen tegendoelpunt geïncasseerd in de Eredivisie. Dit werkt niet bemoedigend voor de ADO-aanhang, waar het vertrouwen in aanloop naar deze wedstrijd sowieso al niet heel hoog is. Één lichtpuntje voor de ADO-aanhang: drie van de laatste vier thuiswedstrijden tegen Feyenoord werden in winst omgezet.



• Feyenoord won in de laatste zeven seizoenen slechts één keer beide eredivisieduels met ADO (2014/2015).

• De afgelopen drie speelronden won de club die laatste stond telkens zijn wedstrijd. Op 28 januari won Roda JC met 4-0 van Excelsior, daarna won Go Ahead uit bij NEC (1-2) en daarna thuis tegen ADO Den Haag (3-1).

• Danny Bakker won geen van zijn acht eredivisiewedstrijden dit seizoen, het meeste van alle spelers samen met Danilo Pantic. Bij Feyenoord verloren Brad Jones (21), Tonny Vilhena (21) en Karim El Ahmadi (achttien) nog geen enkele keer.

• Feyenoord kan op zestig punten komen na 23 duels. Dat lukte de club één maal eerder, in 1967/1968 (omgerekend naar drie punten voor een zege). Dat seizoen werd Ajax kampioen.



Vermoedelijke opstellingen volgen later.