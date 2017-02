Alle weetjes speelronde 24 + vermoedelijke opstellingen

Alle ogen zijn dit weekend gericht op de kraker tussen Feyenoord en PSV. De topper in De Kuip is van groot belang in de titelstrijd, maar niet het enige mooie affiche in de 24ste speelronde in de Eredivisie. AD Sportwereld presenteert als opwarmertje voor dit voetbalweekend met behulp van statistiekenbureau Gracenote de leukste feiten en cijfers.

ADO Den Haag - FC Twente, vrijdag 20.00 uur

• FC Twente won het thuisduel met ADO eerder dit seizoen met 4-1, mede dankzij twee goals van Enes Ünal. De Tukkers kunnen voor het eerst sinds het seizoen 2012/13 een dubbele zege op ADO boeken.

• Fons Groenendijk won als trainer nog nooit in de Eredivisie van FC Twente. De opvolger van Zeljko Petrovic kwam in vier pogingen met Willem II en Excelsior niet verder dan één gelijkspel.

• ADO kan voor het eerst sinds oktober-november 2008 zeven eredivisiewedstrijden op rij verliezen: de zevende wedstrijd in die reeks was toen een 1-2 thuisnederlaag tegen Twente.

• ADO Den Haag pakte als enige Eredivisie-ploeg nog geen enkel punt in het kalenderjaar 2017.

FC Groningen - FC Utrecht, zaterdag 18.30 uur

• FC Groningen werd dit seizoen voor het tweede jaar op rij door FC Utrecht uit het bekertoernooi geknikkerd. Nacer Barazite maakte op 26 oktober 2016 in blessuretijd het enige doelpunt.



• Met die laatste bekeroverwinning nam FC Utrecht revanche voor de 1-5 thuisnederlaag die de ploeg in de Eredivisie op 16 september 2016 tegen FC Groningen leed.

• FC Groningen is in zijn laatste vijf eredivisieduels zonder winst (G4-V1). Onder Ernest Faber gebeurde het nog niet dat FC Groningen 6 Eredivisie-wedstrijden op rij niet won.

• Sébastien Haller is topscorer van FC Utrecht met 9 doelpunten dit Eredivisie, maar hij staat momenteel al 7 competitieduels droog, zijn langste reeks bij Utrecht.

NEC - Sparta Rotterdam, zaterdag 19.45 uur

• Op 18 november 2006 won Sparta voor het laatst een eredivisieduel bij NEC. Het werd 1-2 en Jeffrey Vlug (34') en Yuri Rose (57') scoorden voor de bezoekers. Romano Denneboom scoorde voor de thuisploeg.

• Op 3 april 2015 werd NEC kampioen in de Jupiler League door een 1-0 thuisoverwinning op Sparta en keerde de club terug in de Eredivisie. NEC was uit de Eredivisie gedegradeert in het seizoen daarvoor door een uitschakeling in de nacompetitie door datzelfde Sparta.

• Tijdens zijn vier thuisoverwinningen dit Eredivisie-seizoen had NEC respectievelijk 27%, 33%, 41% en 36% balbezit.

• Sparta wacht al elf eredivisieduels op een zege (G3-V8) sinds de 3-1 overwinning op Heerenveen op 4 november. Het is de momenteel de langste reeks zonder winst van alle Eredivisie-teams.

Excelsior - Willem II, zaterdag 19.45 uur

• Excelsior won slechts twee van zijn tien thuisduels met Willem II in de Eredivisie (G2-V6).

• Excelsior-speler Anouar Hadouir maakte op 28 september 2002 zijn eredivisiedebuut. In zes seizoenen bij Willem II kwam hij tot 99 Eredivisie-duels, waarin hij achttien keer scoorde. Ook Terell Ondaan (2013-2016) heeft een verleden bij de club uit Tilburg.

• Van zijn laatste achttien eredivisiewedstrijden won Excelsior er slechts 1 (W1-G7-V10). Dat was de 3-2 thuis tegen stadgenoot Sparta op 19 november.

• Erwin van de Looi wordt op de dag van de wedstrijd 45 jaar oud. Met de verjaardag van Van de Looi telt de Eredivisie nog slechts vier trainers jonger dan 45. Dat zijn Yannis Anastasiou (43), Giovanni van Bronckhorst (42), Peter Hyballa (41) en John Stegeman (40).

sc Heerenveen-Roda JC, zaterdag 20.45 uur

• sc Heerenveen verloor slechts twee van zijn 23 thuisduels met Roda JC in de Eredivisie. Het verloor er slechts 1 van de laatste 22 en is in zijn laatste tien thuisduels met Roda JC ongeslagen (W6-G4).

• Bij slechts twee Eredivisie-tegenstanders beleeft Roda JC momenteel een langere uitreeks zonder winst dan de tien bij Heerenveen. Dat is bij Ajax (16) en bij FC Utrecht (15).

• Ghoochannejhad maakte alle zes doelpunten van Heerenveen in 2017 in de Eredivisie. Slechts twee spelers scoorden ooit zeven opeenvolgende Eredivisie-doelpunten voor Heerenveen: Afonso Alves (8 in april 2007) en Gerald Sibon (7 in januari-februari 2010).

• Alleen de traditionele top-3 hield dit Eredivisie-seizoen vaker de nul dan Roda JC (8).

Go Ahead Eagles - Vitesse, zondag 12.30 uur

• Go Ahead Eagles verloor zijn laatste drie thuiswedstrijden in de Eredivisie tegen Vitesse en won geen van zijn laatste zes (G1-V5).

• De laatste thuisoverwinning van Go Ahead op Vitesse was 37 jaar geleden. Op 24 februari 1980 werd het 5-1, mede dankzij 2 goals van Wim Woudsma.

• Sander Duits (Go Ahead) maakte vier van zijn zeventien Eredivisie-doelpunten tegen Vitesse, dubbel zoveel als tegen iedere andere tegenstander. Alle vier de doelpunten maakte hij in dienst van RKC.

• Vitesse speelde zijn laatste twee Eredivisie-wedstrijden op eigen veld en verloor beide wedstrijden zonder te scoren (0-1 tegen Ajax en 0-2 tegen Willem II).

AZ - PEC Zwolle, zondag 14.30 uur

• AZ won zijn laatste vijf thuiswedstrijden tegen PEC Zwolle in de Eredivisie met een gecombineerd doelsaldo van 16-2.

• Uit en thuis won Zwolle maar 1 van zijn laatste negen Eredivisie-wedstrijden tegen AZ (G1-V7). Dat was de 2-1 thuisoverwinning op 13 december 2015.

• Alleen gekeken naar thuisduels staat AZ momenteel tiende op de ranglijst (14 punten) tegenover de huidige vijfde plek (36 punten).

• In de zes wedstrijden na de winterstop pakte PEC Zwolle negen punten, tegen twee punten in de laatste zes duels vóór de winterstop.

Feyenoord - PSV, zondag 14.30 uur

• Feyenoord won op 18 september met 0-1 in Eindhoven. Eric Botteghin maakte in de 82ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Dit is nog altijd de enige Eredivisie-nederlaag van PSV dit seizoen.

• Feyenoord kan voor de vijftigste keer een Eredivisie-duel met PSV winnen. Geen enkel team in de Eredivisie won zo veel competitieduels met PSV als Feyenoord (49).

• Het heenduel in Eindhoven was de eerste keer dat Giovanni van Bronckhorst van Phillip Cocu won. In 11 eerdere officiële ontmoetingen tussen beide, als speler en als coach, bleef Cocu ongeslagen.

• Feyenoord kan voor het eerst zijn eerste zeven Eredivisie-wedstrijden van een kalenderjaar winnen.

Volledig scherm Een redding van Feyenoord-doelman Brad Jones tijdens PSV-Feyenoord dit seizoen. © Pim Ras fotografie

Ajax - Heracles Almelo, zondag 16.30 uur

• Ajax is ongeslagen in zijn laatste 27 Eredivisie-wedstrijden tegen Heracles: W21-G6 (uit en thuis). Voor Heracles is dit de langste reeks ooit zonder zege tegen een specifieke tegenstander in de Eredivisie.

• In alle competities won Heracles op 27 november 1996 voor het laatst van de Amsterdammers: 1-0 in eigen huis in de laatste 16 van de KNVB-Beker.

• De Amsterdammers komen bij winst op 58 punten na 24 speelrondes, net zoveel als vorig seizoen na 24 duels onder leiding van Frank de Boer.

• Ajax (8) kreeg de meeste penalty's dit Eredivisie-seizoen, maar miste er daarvan 4 - in 1984/1985 miste Ajax voor het laatst 5 penalty's in 1 Eredivisie-seizoen.