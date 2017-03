Alle weetjes van speelronde 27 in de Eredivisie

Tot het einde van de Eredivisie wordt elk weekend met name gelet op Ajax en Feyenoord. De aartsrivalen zijn met elkaar in een hardnekkige kampioensstrijd verwikkeld. AD Sportwereld presenteert als opwarmertje voor dit voetbalweekend met behulp van statistiekenbureau Gracenote de leukste feiten en cijfers.

Roda JC - FC Twente, vrijdag 20.00 uur

• Roda JC won twintig van de voorgaande 41 Eredivisie-ontmoetingen met FC Twente in eigen huis (G12, V9), maar wist de laatste drie edities van dit duel niet winnend af te sluiten (G1, V2).



• De Limburgers kunnen voor het eerst sinds februari 2012 drie thuisduels op rij winnen in een Eredivisieseizoen.



• Liefst 68 Eredivisiespelers kwamen sinds de winterstop tot meer schoten op doel dan FC Twente-spits Enes Ünal (3 schoten op doel, 2 goals – 802 van 810 minuten gespeeld).



• Twente verloor dit seizoen nog geen competitieduel waarin het op voorsprong stond (W10, G4), maar boekte anderzijds ook nog geen zege na een achterstand (G2, V8).

FC Groningen - Willem II, zaterdag 18.30 uur

• In de laatste drie ontmoetingen tussen Groningen en Willem II vielen vier goals in de 85ste minuut of later, waaronder door Bartholomew Ogbeche eerder dit seizoen (2-1 voor Willem II in minuut 85).

• Mimoun Mahi zal in deze laatste competitiewedstrijd van maart moeten scoren om bij te blijven met Nicolai Jørgensen en Ricky van Wolfswinkel, die als enige Eredivisiespelers elke maand trefzeker waren dit seizoen.

• Alleen de traditionele top-3 pakte in de laatste zeven speelronden meer punten dan Willem II (13).

• Erwin van de Looi verloor als speler slechts één van de tien Eredivisiewedstrijden tegen FC Groningen (W2, G7) en won als trainer eerder dit seizoen de enige ontmoeting met zijn voormalige werkgever (2-1 in Tilburg).

PSV - Vitesse, zaterdag 19.45 uur

• Het Philips Stadion zag dit kalenderjaar al zestien Eredivisiedoelpunten van PSV, twee keer zoveel als in de acht thuisduels van voor de winterstop (8).

• PSV won de eerste vijf thuisduels van 2017 in de competitie, de laatste keer dat de Eindhovenaren de eerste zes thuiswedstrijden van een kalenderjaar wonnen was in 2005 (toen de eerste 18).

• Ricky van Wolfswinkel was dit kalenderjaar al bij evenveel goals betrokken (9 - 5 goals, 4 assists) als in de gehele eerste seizoenshelft.

• Vitesse is nog één tegentreffer verwijderd van de 1500ste in de Eredivisie; de Arnhemmers wisten in de laatste dertien Eredivisieduels met PSV (thuis & uit) niet de nul te houden.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel poseert met zijn shirt voor het portret van oudVitessenaar Nikos Machlas. FOTO VITESSE

NEC - FC Utrecht, zaterdag 19.45 uur

• NEC boekte alleen tegen Vitesse (16) meer thuiszeges in de Eredivisie dan tegen FC Utrecht (14 - G11, V11).

• De Utrechtenaren wonnen op hun beurt alleen meer Eredivisieduels bij Willem II (15) dan op bezoek bij NEC (11).

• Ferdi Kadioglu werd in oktober met zijn treffer uit bij FC Utrecht (1-1) de jongste doelpuntenmaker ooit voor N.E.C. in de Eredivisie (17 jaar, 23 dagen).

• Yassin Ayoub zette meer tackles in (78) en won meer persoonlijke duels (176) dan iedere andere middenvelder dit seizoen in de Eredivisie.

Sparta Rotterdam - Heracles Almelo, zaterdag 20.45 uur

• Sparta-trainer Alex Pastoor begon in de laatste 22 competitiewedstrijden met in totaal twintig unieke basiselftallen.

• Heracles Almelo scoorde dit seizoen procentueel vaker in de tweede helft dan elke andere Eredivisieploeg (69% - 25 van de 36).

• Sparta maakte dit seizoen meer overtredingen dan elke andere Eredivisieploeg (373) en heeft tevens de laagste passnauwkeurigheid in 2016/17 (72% van de passes kwam aan).

• Rick van Drongelen staat voor zijn 25ste Eredivisieduel voor Sparta en kan met 18 jaar en 88 dagen de jongste Spartaan worden die dit aantal haalt (nu Michel Valke, 18 jaar en 186 dagen).

Sc Heerenveen - Feyenoord, zondag 12.30 uur

• Ajax (55%) en PSV (52%) zijn de enige twee huidige Eredivisieploegen waartegen Feyenoord een hoger verliespercentage in uitduels heeft dan tegen sc Heerenveen (42%).

• De laatste zes uitgoals van Feyenoord in de Eredivisie vielen allemaal in de tweede helft.

•Tegen geen enkele Eredivisieploeg maakte Henk Veerman zoveel doelpunten als tegen Feyenoord (3), het hoogste aantal van alle huidige selectiespelers van sc Heerenveen.

• Dirk Kuyt staat op 149 Eredivisiedoelpunten en kan de eerste speler worden die de mijlpaal van 150 Eredivisiedoelpunten haalt sinds Wim Kieft in november 1992.

Volledig scherm © Pim Ras

Excelsior - Ajax, zondag 14.30 uur

• Excelsior heeft in eigen huis een lager winstpercentage tegen Ajax in de Eredivisie dan tegen elk ander team (5% - W1, G4, V14).

• Ajax is de enige ploeg waartegen Excelsior nog niet wist te scoren sinds de terugkeer in de Eredivisie in 2014 (5 wedstrijden, 5 verloren).

• o De Amsterdammers verloren sinds 2010 slechts twee van de 69 competitiewedstrijden in de maanden maart, april en mei (W54, G13).

• Davy Klaassen scoorde dit seizoen meer goals in uitduels dan iedere andere Eredivisiespeler (10) en is pas de derde Ajax-speler deze eeuw met minimaal tien doelpunten buitenshuis in één seizoen (na Klaas-Jan Huntelaar in 2006/07 & 2007/08 en Luis Suárez in 2009/10).

Go Ahead Eagles - PEC Zwolle, zondag 14.30 uur

• In de laatste drie ontmoetingen tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles in de Eredivisie werd in totaal achttien keer geel en tweemaal rood getrokken.

• PEC Zwolle versloeg eerder dit seizoen Go Ahead Eagles op eigen veld met 3-1 en kan voor het eerst in de clubhistorie tweemaal van de Deventenaren winnen in een Eredivisieseizoen.

• Sinds de 1-0 thuiszege op Feyenoord in november verloor Go Ahead Eagles zes van de zeven competitiewedstrijden in de Adelaarhorst (W1, alleen 3-1 winst tegen ADO Den Haag).

• Ron Jans voerde dit seizoen zijn eerste wissel gemiddeld vroeger door dan iedere andere Eredivisietrainer (53ste minuut).

AZ - ADO Den Haag, zondag 16.45 uur\

• AZ heeft nu vijftien Eredivisieduels op rij de nul niet weten te houden, slechts één minder dan het clubrecord van de Alkmaarders (16 in het seizoen 1970/71).

• o Geen trainer voerde dit seizoen zoveel wijzigingen in zijn basiself door als John van den Brom (64), ADO Den Haag volgt achter Sparta en PEC (allebei 51 wijzigingen) met 50 wijzigingen.

• ADO heeft in de laatste 23 competitieduels niet één keer meer dan één doelpunt gemaakt (14 goals in totaal).

• Edouard Duplan kwam in de Eredivisie alleen tegen Ajax (6 keer) vaker tot scoren dan tegen AZ (4 keer, net als tegen FC Groningen).