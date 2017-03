Alle weetjes van speelronde 28

De Eredivisie is deze week alweer toe aan de 28ste speelronde. Die staat in het teken van de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, waarvan de meest opmerkelijke statistieken hier te vinden zijn . AD neemt de leukste feitjes van de overige acht duels in speelronde 28 door met behulp van statistiekenbureau Gracenote.

AZ - FC Groningen, zaterdag 18.30 uur

• AZ staat momenteel vijfde op de ranglijst, maar alleen gekeken naar de thuiswedstrijden bezetten de Alkmaarders slechts de negende plek, met negentien punten. Het won slechts vier van de dertien thuisduels, liefst zeven eindigden er in een gelijkspel.

• AZ-verdediger Derrick Luckassen speelde dit seizoen 3.602 minuten voor AZ in alle competities, een seizoensrecord voor een speler bij een Nederlandse ploeg (ploeggenoot Ridgeciano Haps volgt met 3.510).

• FC Groningen won geen van zijn laatste negen Eredivisie-duels (G6-V3), sinds de 1-4 overwinning bij Heracles op 14 januari. Dit is de langstlopende reeks zonder winst van alle huidige Eredivisie-ploegen.

• De laatste keer dat Groningen binnen één seizoen langer geen overwinning boekte, was tussen augustus en november 2002, toen de club het seizoen begon met 11 duels zonder winst (G2-V9).

• FC Groningen kreeg in zijn laatste drie uitwedstrijden in de Eredivisie een rode kaart: Juninho Bacuna tegen Feyenoord (later geseponeerd) én Sparta en Bryan Linssen tegen Roda JC. Dit waren allemaal directe rode kaarten.

PEC Zwolle - Excelsior, zaterdag 18.30 uur

• De laatste Eredivisie-overwinning van Excelsior op Zwolle was in Zwolle op 4 oktober 1986: 2-3. De Kralingers zijn sindsdien acht Eredivisie-wedstrijden (G4-V4) zonder overwinning tegen Zwolle.

• Alleen de clubs uit de traditionele topdrie én SC Heerenveen schoten dit Eredivisie-seizoen vaker dan Zwolle (368 keer), maar slechts 8 procent van de Zwolse pogingen ging erin (30 goals). Alleen Roda JC (7 procent) is minder efficiënt.

• Excelsior hield dit Eredivisie-seizoen pas één keer de nul, dat was bij de 2-0 tegen Groningen op 13 augustus 2016. Dat is minstens twee keer minder dan elk ander team (Go Ahead Eagles, drie keer).

• Alleen PSV, Ajax en Vitesse scoorden vaker uit standaardsituaties dan Excelsior (twaalf keer) dit Eredivisie-seizoen, maar de Kralingers kregen ook vijftien goals tegen uit dode spelmomenten. Dat is het meeste van alle teams samen met ADO en Go Ahead.

Sparta - PSV, zaterdag 19.45 uur

• Sparta won op 3 november 2001 voor het laatst van PSV in eigen huis in competitieverband. Mateja Kezman zette de Eindhovenaren op voorsprong, maar Aron Winter en Danny Koevermans zorgden voor een Rotterdamse thuiszege.

• Sparta staat na 27 wedstrijden op 28 punten, al drie meer dan in het laatste Eredivisie-seizoen van de club (2009/2010).

• Geen ploeg maakte dit seizoen meer overtredingen dan Sparta (384). PSV maakte de minste overtredingen: 242.

• Sparta-verdediger Denzel Dumfries kreeg dit seizoen al tien keer geel en is nog maar twee gele kaarten verwijderd van het Eredivisie-record. Guy Ramos (RKC Waalwijk in 2011/2012) en Joeri de Kamps (NAC Breda in 2014/2015) pakten ooit twaalf keer geel in één Eredivisie-seizoen.

Heracles Almelo - sc Heerenveen, zaterdag 20.45 uur

• Sinds de rentree in de Eredivisie in 2005/2006 scoorde Heracles tegen geen enkele ploeg zo vaak als tegen Heerenveen (42 keer).

• Slechts eenmaal kwam Heracles Almelo niet tot scoren tegen Heerenveen in de Eredivisie. Op 7 oktober 2007 werd het 9-0 voor Heerenveen, de grootste winst van Heerenveen ooit in de Eredivisie en tevens de grootste nederlaag voor Heracles ooit in de hoogste divisie.

• Bij Heerenveen werden er dit seizoen pas 22 spelers ingezet (inclusief keepers), het minst van alle ploegen. Van die 22 waren er elf trefzeker voor de club dit Eredivisie-seizoen.

FC Utrecht - Willem II, zaterdag 20.45 uur

• De laatste keer dat Willem II niet verloor in Utrecht was op 16 april 2006, toen ze met 1-4 wonnen. Tom Caluwé zette Utrecht op voorsprong, maar door goals van Iwan Redan (twee), Zsombor Kerekes en Martijn Reuser gingen de punten mee naar Tilburg.

• FC Utrecht heeft 44 punten na 27 duels. In de laatste 35 jaar verzamelde de club alleen in 2012/2013 meer punten (45), toen de club uiteindelijk vijfde werd en zich via de play-offs voor Europees voetbal plaatste.

• Sébastien Haller (39) heeft nog één doelpunt nodig om Stefaan Tanghe (40) te evenaren als meest scorende buitenlander voor Utrecht in de Eredivisie.

• Kostas Lamprou maakte al 141 reddingen dit Eredivisie-seizoen, 29 meer dan iedere andere keeper. Hij heeft een reddingspercentage van 82,5 procent, het hoogste van alle eerste keepers..

Vitesse - NEC, zondag 12.30 uur

• De Gelderse derby staat voor de 56ste keer op het programma in de Eredivisie. Vitesse won twintig keer, NEC pakte negentien keer de zege en de ontmoeting eindigde zestien keer in een gelijkspel.

• Alleen Davy Klaassen (negen keer) maakte dit seizoen vaker de openingstreffer dan Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel (acht keer). De laatste Vitesse-speler met meer openingsgoals in één seizoen was Nikos Machlas in 1998/1999 (tien keer).

• NEC-spelers Joris Delle, Gregor Breinburg en Dario Dumic misten nog geen minuut dit seizoen. Geen enkele andere club heeft meer dan één speler die geen minuut miste. Vorig seizoen speelde geen enkele speler meer dan 27 volledige duels voor NEC in de Eredivisie.

• Dario Dumic maakte vijf competitiedoelpunten voor NEC, waarvan twee tegen Vitesse. Hij scoorde in beide Eredivisiewedstrijden die hij tegen Vitesse speelde.

ADO Den Haag - Roda JC, zondag 14.30 uur

• Twee keer eerder stonden deze ploegen tegenover elkaar terwijl ze allebei bij de laatste drie stonden. Op 4 december 2009 werd het 1-1 in Kerkrade (destijds stond Roda zeventiende en ADO zestiende) en op 15 februari 2014 werd het 0-1 voor ADO (destijds achttiende) op bezoek bij Roda (destijds zestiende).

• ADO maakte in elk van zijn laatste 24 Eredivisie-duels maximaal één doelpunt, een record in de Eredivisie

• ADO's meest notoire kaartenpakker dit seizoen is Edouard Duplan: zeven keer geel. Tegelijkertijd is Duplan (73) zelf de Eredivisionist op wie dit seizoen de meeste overtredingen zijn begaan.

• Roda JC scoorde niet in zeventien Eredivisie-wedstrijden dit seizoen. De club is nu nog maar één doelpuntloze wedstrijd verwijderd van het clubrecord. In 1973/1974 scoorde Roda niet in achttien Eredivisie-wedstrijden. Roda eindigde dat seizoen als vijftiende.

FC Twente - Go Ahead Eagles, zondag 16.45 uur

• Van alle ploegen waarvan FC Twente meer dan twintig thuiswedstrijden won, had het daar tegen Go Ahead Eagles de minste wedstrijden voor nodig (21 keer winst in 27 wedstrijden).

• Geen enkele ploeg won dit seizoen meer wedstrijden met één doelpunt verschil dan FC Twente (zeven stuks, gelijk met Feyenoord en PSV).

• Van de 38 doelpunten van FC Twente dit seizoen werden er slechts drie door Nederlanders gemaakt: Jari Oosterwijk (twee) en Hidde ter Avest.