Alle weetjes van speelronde 34

De laatste en allesbeslissende speelronde 34 in de eredivisie staat voor de deur. We bundelen de meest interessante statistieken van de slotdag met behulp van databureau Opta.

Feyenoord - Heracles Almelo

Volledig scherm Justin Hoogma. © Pro shots Feyenoord is zondag kampioen bij winst op Heracles Almelo. Bij puntverlies moeten de Rotterdammers hopen dat ook Ajax punten laat liggen in de uitwedstrijd bij Willem II, anders gaat de kampioensschaal naar Amsterdam. De druk is dus groot voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, maar Feyenoord kent een uitstekend seizoen en presteert vooral in de eigen Kuip prima.



Feyenoord kan voor de veertiende keer een heel eredivisieseizoen ongeslagen blijven in thuisduels, de eerste ploeg die dit aantal bereikt. Ajax staat momenteel ook op dertien seizoenen. Feyenoord is de enige ploeg die dit seizoen nog geen tegengoal kreeg vanuit een corner. Heracles Almelo was op 20 april 2016 de laatste club die tegen de Rotterdammers scoorde uit een hoekschop.



Feyenoord zal het zondag wel moeten doen zonder middenvelder Tonny Vilhena. De Rotterdammers verloren dit seizoen net zoveel competitiewedstrijden met Vilhena (2 van de 29) als zonder hem (2 van de 4). Bij Heracles Almelo kan de 18-jarige Justin Hoogma geschiedenis schrijven. Wanneer hij tegen Feyenoord opnieuwe de hele wedstrijd speelt, is hij de jongste speler in de historie van de eredivisie die geen enkele minuut mist in een seizoen.

Willem II - Ajax

Volledig scherm Peter Bosz. © EPA Ajax moet zondag hopen op puntverlies van Feyenoord en zelf winnen in Tilburg op bezoek bij Willem II. De voortekenen zijn goed, wat dat betreft. De laatste twee ploegen die na 33 speelronden tweede stonden op één punt achterstand werden uiteindelijk kampioen (Ajax in 2010/11 en PSV in 2015/16).



Ajax kent bovendien een uitstekende geschiedenis tegen de Tilburgers. Ajax scoorde 260 keer tegen Willem II in de eredivisie, een record voor een team tegen een specifieke tegenstander. Willem II verloor in de eredivisie meer thuisduels van Ajax dan van elk ander team (31 – W7, G2).

PSV - PEC Zwolle

Dat PSV als derde zal eindigen staat al vast, maar de ploeg zal het seizoen goed willen afsluiten voor eigen publiek. De supporters van PSV mogen zich in ieder geval opmaken voor een doelpuntrijke wedstrijd, zo leert het verleden. De Eindhovenaren scoorden in de laatste zeventien ontmoetingen tegen PEC (thuis en uit) liefst 56 keer (gemiddeld 3,3 goals per duel).



Gaston Pereiro is momenteel clubtopscorer bij PSV met tien goals. Het kwam slechts één keer eerder voor dat de clubtopscorer van PSV niet boven de tien goals uitkwam. Dat was in het seizoen 1993/1994, toen Nii Lamptey en Arthur Numan beiden tien keer scoorden.

Volledig scherm Gaston Pereiro. © Joep Leenen Ron Jans zit zondag voor de 136ste en laatste keer op de bank als trainer van PEC Zwolle bij een eredivisiewedstrijd. Een clubrecord is dit niet. Ook Fritz Korbach bleef steken op 136 duels.

Vitesse - Roda JC

Roda JC heeft een overwinning nodig om helemaal op eigen kracht de play-offs om lijfsbehoud te ontlopen, maar de voortekenen zijn niet best. Vitesse won zijn laatste vier competitieduels met Roda en is ongeslagen in zijn laatste zeven eredivisiewedstrijden tegen de Limburgers. Bovendien wonnen de Arnhemmers de laatste vijf thuiswedstrijden tegen Roda. Daarin scoorden ze telkens minstens 3 maal en hielden ze de laatste vier keer ook de nul: 5-2, 5-0, 3-0, 3-0 en 3-0.

Toch is de huidige vorm van Vitesse - op de bekerwinst na - niet om over naar huis te schrijven. Vitesse verloor zijn laatste drie eredivisieduels. De laatste keer dat de Arnhemmers vier keer op rij verloren, was in augustus-september 2010. Vitesse sloot een eredivisieseizoen echter nog nooit af met vier nederlagen. Vorig seizoen bleven de Arnhemmers wel zonder winst in de laatste vier speelrondes (G2-V2).

Roda JC is bij een gelijkspel of nederlaag afhankelijk van de resultaten van Sparta en NEC. De Limburgers wonnen dit seizoen echter slechts één uitduel: op bezoek bij Excelsior. Roda JC scoorde dit seizoen bovendien pas 26 keer en moet in zijn laatste duel nog zes keer scoren om geen nieuw negatief clubrecord te noteren. Het zijn geen prettige cijfers voor Roda, de club waar Vitesse-trainer Henk Fraser tussen 1987 en 1989 in totaal 64 keer voor speelde in de eredivisie.

Volledig scherm Henk Fraser. © Pro Shots / Erwin Spek

ADO Den Haag - Excelsior

Volledig scherm © Pro shots Excelsior en ADO Den Haag zijn de laatste weken bezig aan een mooie opmars. De ploegen stonden na speelronde 23 respectievelijk 17de en 18de, maar zijn sindsdien twee van de zes teams met achttien behaalde punten (met Ajax, Feyenoord, PSV en FC Utrecht). Excelsior staat inmiddels op plek 11, ADO op plek 14.



Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag had geen hoge verwachtingen van de wedstrijd 'om des keizers baard', maar we kunnen wel een harde wedstrijd verwachten. Met ADO Den Haag en Excelsior staan namelijk de twee teams met de meeste kaarten dit seizoen tegenover elkaar: ADO kreeg er 70, Excelsior 63.



Excelsior is al verzekerd van de hoogste eindklassering in de eredivisie sinds het seizoen 1984/85, toen de Kralingers als twaalfde eindigden. Een nog hogere plek, negende, kwam voor de Kralingers in het seizoen 1982/83.

AZ - FC Utrecht

Volledig scherm Tim Krul. © Photo News Voor FC Utrecht wacht zondag een aparte wedstrijd, waar sportief- en financieel belang tegenover elkaar staan. Toch zal FC Utrecht er alles aan doen om te winnen, zegt trainer Erik ten Hag. AZ kan echter teren op een uitstekend verleden tegen FC Utrecht.



AZ won 26 van de 36 thuisduels met FC Utrecht in de eredivisie, maar de laatste thuiszege van de Alkmaarders op de Domstedelingen dateert alweer van 14 april 2013. Bovendien noteerden de Alkmaarders in eredivisieverband meer overwinningen (35) en doelpunten (132) tegen FC Utrecht dan tegen elke andere club.



Daarnaast krijgt verliezen bekerfinalist AZ de goals de laatste maanden wel erg makkelijk om de oren. Tim Krul kreeg dit seizoen in 17 wedstrijden voor AZ 35 doelpunten tegen in alle competities, slechts drie minder dan Sergio Rochet in 32 duels (38 tegengoals).

Go Ahead Eagles – Sparta Rotterdam

Sparta zal de uitwedstrijd bij het reeds gedegradeerde Go Ahead Eagles moeten winnen om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen en dan ook nog hopen op puntverlies van Roda JC. Sparta doet het de laatste jaren goed tegen de Eagles. De Rotterdammers verloor slechts twee van de laatste negentien ontmoetingen met Go Ahead Eagles in alle competities.

De laatste keer dat Go Ahead en Sparta elkaar in eredivisieverband in Deventer troffen, was op 23 september 1995, toen werd het 1-3. Harry Decheiver scoorde voor de thuisclub. Dennis de Nooijer (twee) en Carlos Fortes maakten de goals voor Sparta. De Rotterdammers wonnen dat seizoen beide duels met Go Ahead.

De cijfers bieden Eagles-fans maar weinig hoop op een goede afsluiter van hun gedegradeerde favorieten. Go Ahead verloor zijn laatste vijf eredivisieduels en kreeg in deze reeks in totaal 21 goals tegen. Zelf was de ploeg in deze reeks slechts 3 keer trefzeker. Alleen in 1995/1996 sloot Go Ahead ooit een eredivisieseizoen af met 6 nederlagen op rij (destijds zelfs de laatste negen, inclusief een 2-0 nederlaag tegen Sparta).

Volledig scherm © ANP Pro Shots

FC Twente - FC Groningen

De fans van de Tukkers kunnen met een gerust hart toeleven naar het thuisduel met de noorderlingen. FC Twente won tien van zijn laatste elf thuiswedstrijden tegen FC Groningen, in alle competities. De enige nederlaag in deze reeks dateert van 30 november 2014 toen Groningen met 1-2 won.

De ploeg uit Enschede haalde dit seizoen al meer punten (45) dan in de afgelopen twee eredivisieseizoenen (inclusief puntenaftrek), maar de Tukkers eindigen sowieso op een lager puntenaantal dan in de acht seizoenen daarvoor (2007-2014). Van de 45 eredivisiedoelpunten van FC Twente werden er 24 gemaakt door tieners. Feyenoord (26) was in 2010/2011 de laatste ploeg die vaker via tieners scoorde in één eredivisieseizoen.

FC Groningen plaatst zich voor de play-offs om Europees voetbal als het zelf wint en Heracles of SC Heerenveen verliest. De groen-witten wonnen echter slechts één van zijn laatste zeven uitwedstrijden in de eredivisie, uit bij Go Ahead Eagles op 22 april (2-3). Sergio Padt kan zijn honderdste eredivisiewedstrijd spelen, deze speelde hij allemaal voor FC Groningen.

Volledig scherm © Photo News

SC Heerenveen - NEC

NEC moet in Friesland hoe dan ook winnen - en vervolgens afwachten wat Sparta en Roda JC doen - om de play-offs om lijfsbehoud te ontlopen. Het zou, na 2002/03, voor de tweede maal in de historie zijn dat de Nijmegenaren beide eredivisieduels met Heerenveen in één seizoen winnen.

Heerenveen wacht al vijf thuis- én uitduels op een overwinning tegen NEC. In het Abe Lenstra Stadion heeft Heerenveen ook al vijf wedstrijden op rij niet meer van NEC gewonnen (W0-G4-V1). De laatste thuiszege was op 19 maart 2010: 4-1. De Friezen plaatsen zich bij winst of gelijkspel voor de play-offs om Europees voetbal. Anders is de ploeg van Jurgen Streppel afhankelijk van de resultaten op andere velden.

Heerenveen verloor tien eredivisiewedstrijden in 2017 en haalde 14 punten. Alleen laagvliegers NEC (12) en Go Ahead Eagles (11) haalden minder punten dit kalenderjaar. In de ranglijst van voor de winterstop stond Heerenveen vierde, pakken we alleen 2017 staat Heerenveen vijftiende. Van de laatste tien Friese eredivisiedoelpunten was er slechts één waarbij Reza Ghoochannejhad noch Sam Larsson direct betrokken was (1-0 van Pelle van Amersfoort tegen Sparta, op aangeven van Stefano Marzo).