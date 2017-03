Alle weetjes voor de halve finales KNVB Beker

Slechts één keer troffen deze ploegen elkaar eerder in het bekertoernooi. In 2007 wonnen de Friezen, destijds acterend in de Jupiler League, in de tweede ronde thuis met 1-0 van de Alkmaarders. Dit is ook meteen de enige overwinning die Cambuur de afgelopen 22 jaar behaalde tegen AZ.



Cambuur lijkt zich in de Jupiler League te gaan plaatsen voor de play-offs, en ook in de beker gaat het de club tot dusver voor de wind. Na het uitschakelen van de grote eredivisieclubs Ajax en FC Utrecht, is AZ nu het volgende doelwit van Cambuur. Met een finaleplaats kunnen de Leeuwarders zich als echte cupfighter profileren.



AZ kende een weg zonder al teveel hobbels tot deze halve finale. Het is echter de recente vormdip die de Alkmaarders lichte angst inboezemt. In de maand februari werd slechts één wedstrijd gewonnen en afgelopen weekend werd in een uiterst matige wedstrijd in eigen huis gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle.



• AZ staat voor de vijfde keer in zes seizoenen in de halve finale van het bekertoernooi. Sinds 2011/2012 bereikten de Alkmaarders alleen in 2014/2015 de halve eindstrijd niet (3-0 verlies bij FC Twente in kwartfinale).

• SC Cambuur staat voor het eerst sinds de oprichting van de club in 1964 in de halve finale van de KNVB Beker. In 1960/1961 verloor VV Leeuwarden, voorganger van Cambuur in het betaald voetbal, in de halve eindstrijd van het bekertoernooi met 7-4 van Ajax.

• AZ verloor slechts één van zijn veertien thuiswedstrijden tegen Cambuur in alle competities (W9-G4), de 0-1 nederlaag op 6 mei 1990 in de Eerste Divisie (met een goal van Roland Kuitert). De laatste zes thuisduels werden zelfs allemaal gewonnen.

• De laatste niet-Eredivisionist in de finale van de KNVB Beker was NEC in 1993/1994. De ploeg uit Nijmegen verloor dat seizoen in de finale in De Kuip met 2-1 van Feyenoord.