Alles wat je moet weten voor speelronde 32 van de eredivisie

sc Heerenveen - Willem II, vanavond 20.00 uur

NEC Nijmegen - Excelsior, zaterdag 18.30 uur

AZ - FC Twente, zaterdag 19.45 uur

Twente sterk tegen AZ AZ won slechts één van zijn laatste vijf thuisduels met Twente in de eredivisie (G2-V2), de 3-1 winst in de meest recente ontmoeting in Alkmaar. Over het algemeen hebben de Alkmaarders het sowieso niet gemakkelijk tegen de ploeg uit Enschede. Uit en thuis won alleen de traditionele top-3 vaker van AZ dan Twente (33). Ünal van cruciaal belang Enes Ünal is dit seizoen topscorer van FC Twente met zeventien goals. De laatste speler van FC Twente met meer doelpunten in een eredivisieseizoen was Luuk de Jong met 25 doelpunten in 2011/2012. AZ sterker in uitwedstrijden Opvallend genoeg haalde AZ dit seizoen meer punten in uitwedstrijden (25 uit 16) dan in eigen huis (21 uit 15). Het is dit seizoen de enige ploeg die dat kan zeggen.

PEC Zwolle - Heracles Almelo, zaterdag 19.45 uur

Go Ahead Eagles - FC Groningen, zaterdag 20.45 uur

FC Utrecht - Roda JC, zondag 12.30 uur

Vitesse - Feyenoord, zondag 14.30 uur

Feyenoord matig buitenshuis De Rotterdammers verspeelden punten in drie van hun laatste vier uitwedstrijden (G1-V2). Dit is de slechtste reeks in uitwedstrijden van Feyenoord sinds december 2015 - februari 2016, toen het vier keer op rij verloor. Mijlpaal Kuyt Dirk Kuyt kan tegen Vitesse zijn honderdste eredivisiedoelpunt maken in het shirt van Feyenoord. Na Cor van der Gijp (162) en Ove Kindvall (129) kan hij de derde speler worden die de grens van honderd passeert. Negatieve balans Vitesse Vitesse en Feyenoord ontmoetten elkaar 31 keer in eredivisieverband in Arnhem, met zes overwinningen van Vitesse en elf voor Feyenoord (veertien keer gelijk). Tegen geen enkel ander team speelde Vitesse vaker gelijk in eigen huis (PSV ook veertien).

Sparta Rotterdam - ADO Den Haag, zondag 14.30 uur

Wederopstanding ADO De ploeg van Fons Groenendijk won vier van zijn laatste zes eredivisieduels (G1-V1, dertien punten), wat slechts één overwinning minder is dan in alle 25 wedstrijden daarvoor. Alleen Ajax (zestien) en PSV (veertien) pakten meer punten in de laatste zes wedstrijden. Rotterdammers onder de degradatiestreep Voor de tweede keer staat Sparta dit seizoen voor het ingaan van een speelronde in de degradatiezone. De vorige keer was voorafgaand aan ronde 23. Toen slaagden ze er met een gelijkspel tegen Groningen in naar plek 15 te klimmen.

PSV - Ajax, zondag 16.45 uur

Statistieken in Eindhovens voordeel

Deze kraker is zestig keer eerder gespeeld in de eredivisie. PSV won vijftig keer, Ajax was 47 keer de sterkste en in 24 gevallen bleef het onbeslist. Geen enkele andere ploeg heeft een positieve balans tegen Ajax.



Voorbije ontmoetingen

Ajax won zijn laatste twee uitduels met PSV in de eredivisie. De Amsterdammers kunnen voor de tweede keer drie wedstrijden op rij winnen bij PSV, na een reeks van vier in 1967-1971. De laatste ploeg die drie uitduels bij PSV op rij won was Feyenoord in 1980-1982.



Klaassen belangrijk voor Ajax

Davy Klaassen opende al negen keer de score dit seizoen, waarvan zeven keer in uitduels. Dit is een evenaring van het eredivisierecord voor meeste openingstreffers in uitwedstrijden in één seizoen.



PSV tegen Feyenoord en Ajax

PSV pakte dit seizoen pas één punt in duels met Feyenoord en Ajax. De laatste keer dat de Eindhovenaren minder dan twee punten pakten tegen de overige clubs van de traditionele top-3, was in het seizoen 1972/73 (nul). Dat was tevens de laatste keer dat PSV niet won van zowel Feyenoord als Ajax in hetzelfde eredivisieseizoen.