Amrabat tekent voor vier jaar bij Feyenoord

Merel van Dongen 'Om zo populair te worden als de mannen, moeten wij naakt voetballen'

29 juni De vergelijking tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal blijft appels met peren vergelijken. Waar hun mannelijke collega's tonnen in de week verdienen moeten de Nederlandse voetbalsters het met een 'schijntje' doen. ,,Als we naakt gaan voetballen worden we waarschijnlijk net zo populair", zegt Ajacied Merel van Dongen.