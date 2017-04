Amsterdam Arena wordt Johan Cruijff Arena

Het bestuur van de Amsterdam Arena, de directie van Ajax en de burgemeester en wethouders Sport en Deelneming van de gemeente Amsterdam hebben in een intentieovereenkomst afgesproken om de naam van de Arena te wijzigen in de Johan Cruijff Arena.



Vorige week werd al duidelijk dat de gesprekken tussen Ajax, de Arena en de gemeente Amsterdam over de naamsverandering in een stroomversnelling waren geraakt. Dertien maanden na het overlijden van Cruijff is de kogel dan eindelijk echt door de kerk.



Al direct na het overlijden van Cruijff in maart vorig jaar werd gesproken over het omdopen van de Arena, maar de familie zei daar toen nog niet aan toe te zijn. Na de zomer vorig jaar gaf de familie aan het een eer te vinden.



In december leek een akkoord om het stadion te noemen naar oud-Ajacied al dichtbij. Het enige obstakel was toen dat de familie liever niet ziet dat in de toekomst het stadion naast de naam van Johan Cruijff óók die van een grote sponsor draagt. De familie heeft daar echter geen bezwaar (meer) tegen.



FC Barcelona, de Spaanse club die Johan Cruijff als speler en coach naar grote successen voerde, nam eerder al een besluit genomen over een permanent eerbetoon. De club gaat het nieuw te bouwen stadion voor de jeugdspelers vernoemen naar Cruijff.