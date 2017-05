‘Amsterdams’ Excelsior heeft vooral een eigen agenda

De aanvaller van Excelsior, morgen tegenstander van de koploper, is een geboren Amsterdammer. Hij zou zijn vrienden een pijnlijke ervaring kunnen besparen.



Excelsior heeft voor een Rotterdamse club toch al opvallend veel Amsterdamse invloeden. Op het veld staan dus Hasselbaink, Bas Kuipers, Terell Ondaan en Khalid Karami. Allemaal zagen ze het levenslicht in de hoofdstad. De eerste drie speelden zelfs een deel van hun jeugd voor Ajax.



De vrienden van Hasselbaink kunnen gerust zijn: hij gaat er alles aan doen om Feyenoord niet te laten winnen, al heeft hij daar wel andere motieven voor. ,,Natuurlijk willen wij dat niet laten gebeuren. Het is nooit leuk als een andere club kampioen wordt in jouw huis, maakt niet uit welke. Maar wat nog belangrijker is: wij hebben nog een punt nodig om veilig te zijn.”



Juist dankzij Excelsior krijgt Feyenoord morgen al zijn eerste kans om de schaal omhoog te tillen. Anderhalve maand geleden hield de ploeg Ajax in eigen huis immers nog op 1-1. Sindsdien is er maar één club tegen wie de Kralingers in de laatste drie seizoenen geen enkel punt gepakt hebben. Juist, Feyenoord.



Dat de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag er nog zo op gebrand is om daar verandering in te brengen, heeft de koploper ook aan zichzelf te danken, redeneert Karami. ,,Zij verloren van Go Ahead Eagles en Sparta, onze concurrenten. Anders hadden we dat punt waarschijnlijk niet eens meer nodig gehad.”



Maar ook de rechtsback misgunt Feyenoord de titel niet. ,,Ik ben Amsterdammer in hart en nieren, had vroeger een shirtje van Ajax en vind dat ze op dit moment erg goed spelen. Maar zo diep zit het allemaal niet bij mij. Als het nu nog heel spannend was geweest, had ik misschien nog wat meer dan normaal gebaald van een nederlaag. Ik denk alleen dat het al wel gespeeld is. Ajax heeft het zelf laten liggen in het begin van het seizoen. En Feyenoord staat al vanaf de eerste speelronde bovenaan. Dan verdien je het.”