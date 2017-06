Auto technisch manager Achilles’29 gestolen en aangestoken

‘Niet alle fans NEC in negatief daglicht plaatsen’

22:44 NIJMEGEN - Leonard Ariëns heeft in de Raad van Commissarissen van NEC de portefeuille supporterszaken. Over de bedreigingen aan het adres van de woensdag vertrokken algemeen directeur Bart van Ingen zegt hij: ,,Er is een scheiding tussen werk en privé. Je moet altijd de veiligheid hebben dat je je met je gezin kunt afsluiten van de dagelijkse dingen op het werk.’’