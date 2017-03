AZ beëindigt bekerdroom Cambuur na strafschoppen

En dat terwijl de bal aanvankelijk zo gemakkelijk van voet naar voet ging, tenminste, in de openingsfase. Tot Martijn Barto opeens de bal kreeg aangespeeld langs de zijlijn en Sander van de Streek voor AZ-doelman Tim Krul zette. Van de Streek kreeg de bal niet onder controle, maar de oprisping uit Leeuwarden was genoeg om AZ flink te laten schrikken.



Bevangen door de angst voetbalde AZ in de eerste helft, met de teleurstellende resultaten van de laatste weken ongetwijfeld in het achterhoofd. Want na die kans van Van de Streek vreesde AZ vooral het momentum van Cambuur, zo leek het. Natuurlijk, AZ had veelvuldig de bal. Maar slechts sporadisch ontstonden er scheuren in de verdedigingsmuur van vijf man, die Cambuur voor het doel had opgetrokken. Dat AZ slechts één kans in de eerste helft kreeg – Friday schoot net voorlangs – was wat dat betreft veelzeggend.