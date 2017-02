Balende Hendriks: Grootste kans die ik ooit heb gemist

Sam Hendriks was vorige week de held van Deventer, door Go Ahead Eagles met twee doelpunten aan een cruciale zege op ADO Den Haag te helpen (3-1). Vrijdagavond in Kerkrade was hij echter de schlemiel, door in de tweede helft een kans voor open doel te missen.

Doordat Roda JC vervolgens wél toesloeg, via Chris Kum, verloor Go Ahead het belangrijke degradatieduel met 1-0 en daar voelde Hendriks zich schuldig over. ,,Dit was de grootste kans die ik in mijn hele leven gemist heb”, bekende de spits met het ongeloof nog in zijn ogen.

Na een uitstekende actie van Daniel Crowley, na een klein uur spelen, had de centrumspits van Go Ahead de bal voor het intikken. Doelman Benjamin van Leer was al lang en breed gezien, de bal hoefde alleen nog maar over de lijn.

Waarom dat niet lukte? ,,Ik wilde de bal eerst controleren om ‘m vervolgens binnen te tikken. Daar ging het mis”, verklaarde Hendriks. ,,Echt ongelooflijk. Ik denk dat dit moment nog wel een paar dagen na blijft spoken, dan moet de knop weer om. Tegen Vitesse moeten we in staat zijn om de drie punten in eigen huis te houden.”

Volledig scherm GA Eagles-spelers Elvis Manu(staand) en Sam Hendriks (zittend) balen na gemiste kans. © ANP Pro Shots

Kum

Het contrast met doelpuntmaker Chris Kum was groot. De verdediger van Roda JC kon zijn geluk niet op met zijn goal en met de zege. Hij scoorde in de zeventigste minuut na bij een vrije trap aan de aandacht van de verdedigers van Go Ahead te zijn ontsnapt.