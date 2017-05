Beenhakker en Van Hanegem: Een nieuwe Kuip? Onbegrijpelijk

Beenhakker, die het nieuwe stadion straks pal voor zijn huis krijgt: ,,Laatst was ik met wat oude knarren van Real Madrid op Anfield in Liverpool. Die nieuwe tribune daar is fantastisch, en ze hebben gewoon door gevoetbald hè. In Bernabéu: zelfde verhaal. Dat is fantastisch gemoderniseerd, alles is er, tot de meest prachtige ontvangstruimtes aan toe. Je kunt mij niet wijs maken dat dat met de Kuip niet kon. Er zitten overduidelijk belangen achter. Ze wilden vanaf het begin alleen maar nieuwbouw, renovatie is nooit serieus overwogen.’’