Belabberd Ajax verliest Feyenoord uit zicht

Door Daniel Dwarswaard

De titel raakt verder en verder uit zicht. Een grote domper voor Ajax dat donderdag juist nog overtuigend won van FC Kopenhagen in de Europa League. Maar van die vorm was in Rotterdam helemaal niets te zien. Ajax speelde zonder de geblesseerde Kasper Dolberg en de Deen werd hard gemist. Maar ook zonder hem had Ajax veel beter moeten spelen.



Veel ging het deze week over Matthijs de Ligt (17) die door bondscoach Danny Blind is opgeroepen voor de wedstrijden van Oranje tegen Bulgarije en Italië. Ajax-trainer Peter Bosz koos er tegen Excelsior weer voor om hem in de basis op te stellen. Dat ging ten koste van Nick Viergever, dit seizoen toch een constante factor in de Amsterdamse verdediging.