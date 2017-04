Berghuis droomt van Coolsingel: Ik zie meerdere dagen feest voor me

Feyenoord had in Arnhem niets te duchten van Vitesse, dat in gedachten al bezig leek met de bekerfinale van volgende week tegen AZ in De Kuip. ,,Maar dat lag aan ons'', zei Berghuis. ,,Wij waren gewoon écht goed. Zeker de eerste helft speelden we geweldig.'' De rechtsbuiten keek in de slotfase, toen de wedstrijd even stil lag, lachend naar de tribunes. Berghuis zag honderden fans van Feyenoord op de hoofdtribune springen en juichen. 'We worden kampioen!', schalde door het stadion van Vitesse.