Berghuis: We gaan met de borst vooruit de Arena in

Die sportief barre tijden lijken inmiddels ver achter de Rotterdammers te liggen. In de Arena kan Feyenoord de kroon op het werk zetten. Of is het eerder zorgen dat de voorsprong op Ajax in elk geval intact blijft? ,,Dat eerste is het droomscenario, het scenario waar wij aan denken. Maar alles hangt van de wedstrijd af. Dat bepaalt waar je achteraf tevreden mee moet zijn. Of ik op rechts of op links speel? Op rechts voel ik me misschien iets vrijer. Maar links kan ook, al was het tegen Heerenveen inderdaad moeizaam. Daar hadden we in de eerste helft vaak de bal niet en moesten we achteruit. Dat was lastig voor mij.’’



Na de pauze stond Berghuis weer op rechts en was hij nadrukkelijk betrokken bij de twee Rotterdamse treffers. ,,We voelen ons goed, ik dus ook. De aanloop naar de Klassieker was apart omdat veel spelers lang weg waren met de nationale ploeg. Ik vond het in eerste instantie jammer dat we niet echt een hele week samen naar zo’n topwedstrijd konden toeleven. Maar weet je: toen we donderdag allemaal in de Kuip aankwamen, voelde het als typisch Feyenoord. Het voelde alsof we alweer weken bij elkaar waren en naar die topwedstrijd toeleefden.’’