Berghuis wil in Kuip blijven

In principe haalt de club uit de Premier League de international komende zomer terug naar Londen, maar als het aan Berghuis ligt, blijft hij dus langer in Rotterdam. ,,Ik sta open voor een langer verblijf en de club Feyenoord staat er precies hetzelfde in’’, zegt Berghuis. ,,Dat staat helemaal los van de vraag of we daadwerkelijk landskampioen worden of niet.''