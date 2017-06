Bergkamp: Ik heb absoluut niet aangestuurd op vertrek Bosz

Arbiter Arnoldus vergeet kaarten in de rust

5 juni BROEKLAND - Arbiter Arnoldus zorgde voor een curieus moment bij het nacompetitieduel tussen Broekland en MASV. De leidsman wilde MASV-doelman Raymond van Driel rood geven na het neerleggen van een doorgebroken tegenstander, maar bemerkte tot zijn schrik dat de kaarten nog in de kleedkamer lagen. ,,Ik had ze in de rust uit mijn broekzak gehaald en daarna vergeten. Dat is me in 45 jaar nog nooit gebeurd.’’