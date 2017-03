Beugelsdijk gaat niet akkkoord met schorsing

KNVB-baas De Jong wil publiek met HawkEye mee laten kijken

17:02 Als het aan Gijs de Jong ligt kunnen supporters in het stadion in de toekomst meekijken met de HawkEye. De directeur van de KNVB droomt op de website van de voetbalbond hardop over de mogelijkheden van de videoscheidsrechter.