Beugelsdijk twee duels geschorst voor slaan van Andersen

De aanklager eiste gisteravond in Zeist drie duels onvoorwaardelijk, maar in die verhoging van de straf ging de commissie van beroep niet mee. ADO pleitte tevergeefs voor vrijspraak. Volgens de club had Beugelsdijk Andersen niet geslagen, maar slechts afgeweerd. ,,Als je slaat, doe je dat met je vuist'', sprak de verdediger zelf.