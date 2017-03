Beugelsdijk: Voor slaan moeten ze tien wedstrijden geven!

Door Wietse Dijkstra

In Zeist bepleitte de ADO-verdediger andermaal zijn onschuld. ,,Als je slaat, doe je dat met je vuist. Voor mij is het echt een duwende beweging.''

Beugelsdijk kreeg aanvankelijk een schikkingsvoorstel van twee duels plus één voorwaardelijk. Die straf werd door de aanklager verhoogd naar drie onvoorwaardelijk, maar door de tuchtcommissie weer teruggebracht naar twee plus één. Maar met die schorsing ging ADO niet akkoord. De club vindt de straf buitenproportioneel en wees vanavond bij de commissie van beroep onder andere op Feyenoorder Michiel Kramer, die vorig seizoen werd vrijgesproken nadat hij Ted van de Pavert (De Graafschap) in zijn gezicht had ‘geduwd.’

Ook in de beroepszaak van de ADO-verdediger was de centrale vraag of zijn ‘tikkie’ tegen het achterhoofd van Andersen moest worden gezien als slaande beweging of als duw. Aan vergelijkbare gevallen als die van Kramer, die Beugelsdijks raadsman Barry Dopmeijer voor het voetlicht bracht, had aanklager Gerrit van der Burg geen boodschap. ,,Het is riskant om spelsituaties met elkaar te vergelijken’’, sprak hij. ,,Hoe verleidelijk ook. Elke situatie heeft zijn eigen context. De aanklager heeft Kramer ook niet vrijgesproken, maar de commissie van beroep.’’

Beugelsdijk mocht zelf ook commentaar geven bij de tv-beelden waarop is te zien dat Andersen hem in het gedrang bij een hoekschop als eerste raakt. ,,Hij komt vol met zijn voet op mijn voet waardoor ik een reactie maak en hem wegduw’’, aldus Beugelsdijk. ,,Zodat hij niet kan koppen, want dat is mijn taak als verdediger. Hij is mijn directe tegenstander. Als hij scoort, ben ik de Sjaak.’’

Volgens de aanklager maakte de verdediger een slaande beweging. Ook hij had gezien dat Andersen eerst op Beugelsdijks voet stond. Maar voor diens reactie had hij geen begrip. ,,Slaan is niet aanvaardbaar. Ook als er geprovoceerd zou worden, hoort het niet op het veld thuis'', aldus de aanklager.

Maar was er juridisch gezien sprake van een gewelddadige handeling? Of ging het hier om een strijd om de bal? De aanklager meent het eerste, ADO dat laatste. ,,Uit de beelden blijkt duidelijk dat de tegenspeler Beugelsdijk op de voet staat’’, aldus Dopmeijer.

,,Hij maakt een afhoudende beweging, omdat hij daar niet van gediend is. Zijn primaire taak is verdedigen. Die taak wordt ernstig bemoeilijkt. Er is geen sprake van een gewelddadige handeling. Er is ook geen sprake van versnelling van zijn hand. Zijn hand blijft open en is niet gesloten. Hij dient te worden vrijgesproken.''