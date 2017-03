Bij Benfica geflopte Ould-Chikh (19) traint mee bij FC Utrecht

Ould-Chikh droeg als jeugdspeler het shirt van RBC Roosendaal, Feyenoord, Willem II/RKC en FC Twente. Hij speelde 19 wedstrijden in de hoofdmacht van de club uit Enschede, waarvan 16 in de Eredivisie. Ook speelde hij 18 duels voor Jong FC Twente in de Jupiler League.



In de zomer van 2015 vertrok de aanvaller voor 1,25 miljoen euro naar de Portugese topclub Benfica, waar hij een contract tekende tot medio 2020. In de Portugese hoofdstad kwam Ould-Chikh nooit tot een wedstrijd voor Benfica. Wel speelde hij 12 wedstrijden voor Benfica B op het tweede niveau van Portugal. Zijn contract bij Benfica, dat nog tot medio 2020, werd onlangs ontbonden omdat hij te weinig aan spelen toekwam.