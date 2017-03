‘Bij keepers weinig keuze uit luxe’

Door Sjoerd Mossou

,,We zitten niet in een luxe situatie, dat is gewoon een gegeven,’’ aldus Blind. ,,Maarten Stekelenburg bijvoorbeeld speelde begin dit seizoen goed bij Everton, maar heeft sinds zijn blessure niets meer gespeeld, ook niet in het tweede elftal. Vorm en Cillessen kwamen allebei toch nog tot vijf à zeven wedstrijden. Het liefst zou ik een keeper hebben die de komende vijf jaar onomstreden is, maar op dit moment liggen de feiten anders is.’’



Het is nog maar de vraag of PSV'er Zoet de voorkeur krijgt, ondanks zijn voorsprong als het om speelminuten gaat. Het aantal wedstrijden is voor Blind niet perse doorslaggevend in zijn keuzes. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de spitspositie, waarvoor Vincent Janssen opnieuw in aanmerking komt voor een basisplaats bij Oranje. ,,Kwaliteit is leidend,’’ aldus Blind. ,,Natuurlijk is het beter als een speler veel speelt, en in je uiteindelijke keuze kan het verschil maken. Maar het is niet in alle gevallen het belangrijkste.’’