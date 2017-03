‘De halve bekerfinale komt weer opborrelen’

,,Ik was die wedstrijd al weer vergeten”, zegt coach Alex Pastoor van de nummer veertien uit de Eredivisie. ,,Maar ik kan niet ontkennen dat die de laatste dagen weer op komt borrelen.”



Pastoor is blij dat zijn elftal het dit seizoen vaak aardige voetbal de laatste weken ook omzet in punten. ,,Succes is als doping”, weet hij. ,,Natuurlijk doet het spelers goed wanneer ze zien dat hun spel tot een beloning leidt. Elke sportman wil winnen. En als dat dat op Feyenoord is, is dat natuurlijk helemaal geweldig. Dat hopen we tegen Vitesse een vervolg te geven.”