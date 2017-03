Blind: Bulgarije geen makkie, maar wel klus die we kunnen klaren

Op 25 maart speelt Oranje in en tegen Bulgarije. ,,Dat is geen makkie, maar wel een klus die wij moeten kunnen klaren”, aldus Blind op de website van Oranje.

Het is al vier maanden geleden dat Oranje voor het laatst in actie kwam. Sindsdien bestaat het werk van de bondscoach uit veel wedstrijden kijken of terugkijken. Contact met zijn spelers zoekt Blind gedurende de interlandloze maanden zo min mogelijk. ,,Ze zijn onderdeel van die club, dat is waar ze dagelijks mee bezig zijn. Wel zoek ik contact als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een blessure of als ik mij afvraag waarom iemand niet meer speelt.”