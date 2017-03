Blind: 'Bulgarije-uit was een incident'

Blind weg bij Oranje en dat wist hij al in Sofia

21:26 Toen Danny Blind gisteren het Vasil Levksi Stadion in Sofia verliet, wist de bondscoach genoeg. Tijdens de verplichte persconferentie in Bulgarije en zijn optreden bij de NOS met verslaggever Jeroen Stekelenburg was de bondscoach rustig gebleven. Maar wat hij voor zijn ogen had zien voltrekken tegen de nummer 71 van de wereldranglijst was ook in zijn ogen onaanvaardbaar.