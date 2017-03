Blind: De Ligt is jong, maar heel goed

,,Hij is heel jong, maar ook heel goed,’’ aldus Blind. ,,We volgen hem al langer, ook met het oog op Onder 19 en Jong Oranje. En als ik dan zie hoe hij gisteravond tegen FC Kopenhagen speelt, dan wordt dat beeld wel bevestigd. Hij herkent de momenten. Agressief als het agressief moet, positioneel sterk. Hij ziet het gewoon.’’



De blessures bij Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk spelen uiteraard een rol in de keuzes van Blind. ,,De situatie was ernaar om hem nu te selecteren,’’ aldus Blind. ,,Als iedereen fit was geweest, had hij in Jong Oranje gespeeld, normaal gesproken. Ik ken hem al wat langer, hij heeft gewoon heel veel kwaliteit. Ik heb met Peter Bosz nog gesproken, die zei: over een jaar staat hij in Oranje. Maar het werd wat eerder.’’