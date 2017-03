Blind: De Vrij in de basis, De Ligt niet

Arjen Robben is zaterdag gewoon inzetbaar bij Oranje in de WK-kwalificatie-wedstrijd tegen Bulgarije.

,,Iedereen is fit, alleen had Robben een klein probleem na de wedstrijd tegen Borussia Monchengladbach", zegt bondscoach Danny Blind op de persconferentie. ,,Tijdens de vliegreis is de zwelling van zijn wreef toegenomen. Dus hebben we een nieuwe vliegreis uitgesteld en dus komt hij vanavond pas aan."

,,Hij is inzetbaar tegen Bulgarije. Misschien traint hij in de aanloop nog apart, maar donderdag moet hij elf tegen elf mee kunnen doen."

Basisplaats De Vrij

Ook met Stefan de Vrij ziet het er goed uit. De verdediger van Lazio mag rekenen op een basisplaats.

,,De dokter noemt zijn knie droog en dat betekent dat het in orde is. Ook hij is fit. Wie er naast hem gaat spelen? Daar zijn meerdere opties voor. Martins Indi doet het goed bij Stoke. Hoedt doet het erg goed bij Lazio. Viergever is er ook, hij kan ook linksback spelen. En Blind kan er ook spelen."

Spitspositie

Blind verklapt nog niet wie er in de spits staat. Vincent Janssen of Bas Dost.

,,In de spits moet ik kiezen tussen Dost en Janssen. En Lens zou ook centraal kunnen spelen. Ik ben er uit wie er gaat spelen. Dost is hot en dat is prettig voor mij. Janssen is veel over gezegd. Of ik om Dost heen kan? Ik ben blij dat ik twee spitsen heb waar ik mee uit de voeten kan."

Volledig scherm De sfeer zit er weer goed in bij Oranje ; memphis Depay heeft plezier in het oorstje tikken met Quincy Promes en Tonny Vilhena © Pim Ras Fotografie ,,Promes speelt op een heel hoog niveau. Rusland zit kort achter de top vier grote competities. Hij kan rechts, links, achter de spits. Ik zie hem graag op de vleugels. Memphis is gelukkig ook niet in slechte doen. We kunnen kiezen."

Keeper

Ook bij de vraag wie er het doel van Oranje gaat verdedigen, laat de bondscoach niet in zijn kaarten kijken.

,,Qua keeper ben ik er ook uit. Ook dat zeg ik niet."

,,Bulgarije is een counterploeg, ze hebben sneller jongens. Veel gaat via Popov, die bij Spartak Moskou speelt. Ze hebben diepgang. Wij gaan niet voor de pot hangen, dus we moeten alert zijn."

Luxeprobleem

,,Ik heb gelukkig een luxeprobleem, dat is toch heerlijk? Kiezen is soms moeilijk, maar het is wel comfortabel. We kunnen Van Dijk, Bruma, Kongolo en Van Aanholt niet opstellen. Maar we hebben geanticipeerd."

Met Bruno Martins Indi, die niet altijd op een uitnodiging voor Oranje kon rekenen, is er volgens Blind geen probleem.

,,Alles is uitgesproken. Destijds al, ik heb al gebeld bij eerste interland dat hij er niet bij zat. En toen hij terugkeerde bij Oranje hebben we in het Hilton ook gesproken. Hij maakt bij Stoke een prima ontwikkeling door.

Wijnaldum

Georginio Wijnaldum is een van de bepalende spelers van Oranje. Blind wil niet het risico nemen dat hij de middenvelder van Liverpool op de verkeerde positie zet en hem zo niet optimaal benut.

,,Wijnaldum heb ik weleens misbruikt, tegen de Belgen speelde hij als een veredelde rechtsback. Maar ik wil hem in zijn kracht laten spelen. Hij laat het wekelijks zien op het allerhoogste niveau. Ik wil hem gebruiken zoals hij wekelijks bij Liverpool speelt."

De Ligt

Op de selectie van de piepjonge Matthijs de Ligt, die bij Ajax pas heel recent een basisplaats heeft, kreeg Blind de nodige kritiek.

,,Ik heb gesproken met De Ligt. Hij maakte de indruk die ik had verwacht. Hij leert van zijn fouten. Bosz en Overmars voorspelden dat al. Ik geloof in hem. Iedereen vindt iets van hem, dat mag ook. Maar ik denk dat hij tot een volwaardige international kan uitgroeien."

,,Ik start niet met De Ligt tegen de Bulgaren. Hij moet luisteren, leren en genieten."

,,Ik hoor de naam van Van der Heijden. Ik zie dat hij aan een goed seizoen bezig is. Ik zocht vooral iemand achter rechtspoot De Vrij en dat is De Ligt. Op links heb ik voldoende alternatieven."

Afspraken

De interlandperiode komt vlak voor de Klassieker van volgende week, die bepalend kan zijn in de strijd om de landstitel.

,,Er zijn geen afspraken met clubs over spelers rond bijvoorbeeld de Klassieker. Er zijn na Italië nog vijf dagen, zo ziet de kalender er nou eenmaal uit in deze tijd."

Janssen

Blind ziet dat bij de topclubs in Engeland spelers op een andere manier worden klaargestoomd dan bij andere ploegen.

,,Je ziet verschil tussen Liverpool en Spurs richting andere clubs. Maar ook in dezelfde competitie, zoals bijvoorbeeld Stoke City. Dat wil niet zeggen of het beter of minder goed is. Janssen zit er goed uit, na de wedstrijd trainen ze. Pocchetino laat spelers die niet spelen hard trainen, maar niet om dezelfde dag vrij te zijn. Janssen traint daar een dag later gewoon weer. Dat zien we inderdaad terug in data."

Ritme

,,Maar het gaat ook om ritme. Ik weet ook wat er gaat worden geschreven als ik een speler opstel met minder ritme en het gaat fout. Maar daar laat ik me niet door leiden hoor, dat ik pietje opstel omdat ik bij een nederlaag dan minder hoon krijg. Als je dat doet, ben je alleen maar aan het rekenen. Wij zijn geen Duitsland of Spanje, laat dat duidelijk zijn."