Blind heeft kopzorgen over defensie, De Vrij twijfelgeval

De verdediging van Oranje. En dan met name het hart van de defensie. Daar zitten de kopzorgen voor bondscoach Danny Blind. Virgil van Dijk haakte af, Jeffrey Bruma deed hetzelfde. En deze week was er opeens paniek rond Stefan de Vrij.

Door Mikos Gouka

,,Hij heeft een bloeduitstorting in een spier onderaan zijn scheenbeen’’, zucht Blind in het Vassil Levski Stadion. ,,Hij kan zijn voet niet vrij bewegen. Misschien dat het morgenochtend beter is.’’

Anders zal de coach kiezen voor een debutant, als hij dat al niet doet zonder aan de blessure van De Vrij te denken. De Vrij en zijn clubgenoot van Lazio Wesley Hoedt leken al het beoogde centrale duo voor de clash met de Bulgaren. Op de besloten training donderdag in Nederland koppelde hij Bruno Martins Indi en Hoedt aan elkaar.

Basisplaats Dost

,,Twee linkspoten, dat is niet gebruikelijk’’, zegt Blind. De coach zou ook nog kiezen voor Matthijs de Ligt, maar die kans lijkt niet groot. Als Blind eruit is met zijn defensie heeft hij verder nauwelijks nog twijfels. Bas Dost is de vervanger van Vincent Janssen.

,,Die had hoge koorts en kon echt niet mee’’, zegt Blind. ,,Natuurlijk is dat vervelend, want je wil de posities dubbel bezet hebben. Luuk de Jong is nu opgeroepen, er kan altijd iets met Dost gebeuren.’’

Wijnaldum

Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman en Wesley Sneijder zullen de kar moeten trekken op het middenveld. Wijnaldum is vol vertrouwen. ,,Het is heel vervelend dat er spelers afhaken, maar je moet nooit in teleurstelling blijven hangen’’, zegt Wijnaldum, die zijn voormalig ploeggenoot Stanislav Manolev tegenkomt morgen in Sofia.