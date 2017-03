Blind neemt Toornstra en Hoedt op in voorselectie Oranje

Wel is het volgens Blind mogelijk dat Sneijder nog wordt opgeroepen voor de definitieve selectie als hij tegen die tijd fit genoeg is. Na lange afwezigheid zitten ook Tim Krul (AZ) en Leroy Fer (Swansea City) in de voorselectie van het Nederlands elftal, terwijl Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar andermaal geen deel uitmaken van het korps van Blind.



Hoedt kan debuteren voor het Nederlands elftal, Toornstra kwam in 2013 al eens uit voor Oranje. De selectie van Krul gaat ten koste van Maarten Stekelenburg van Everton, die in de laatste interlandperiode nog eerste doelman was van Oranje. Hij zit inmiddels op de bank bij de ploeg van trainer Ronald Koeman.



Het vaste verdedigingsduo Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma ontbreekt in de voorselectie vanwege blessures. De Southampton-verdediger is al maanden uit de roulatie met een enkelblessure, Bruma viel afgelopen weekend bij VfL Wolfsburg uit met een verrekte kruisband en is drie à vier weken uit de roulatie.



,,Ik heb een aantal spelers, onder wie Wesley Sneijder, niet op de voorlopige lijst gezet omdat ze op dit moment niet honderd procent fit zijn", zegt Blind. ,,En voor het Nederlands elftal is fitheid een vereiste. Voor deze spelers geldt dat we de komende anderhalve week moeten bekijken of het haalbaar is ze op te roepen.”



Op 25 maart speelt Oranje de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije, volgens Blind 'geen makkie, maar wel een klus die we moeten kunnen klaren'. Drie dagen later oefent het Nederlands elftal tegen Italië.