Blind weg bij Oranje en dat wist hij al in Sofia

Toen Danny Blind gisteren het Vasil Levksi Stadion in Sofia verliet, wist de bondscoach genoeg. Tijdens de verplichte persconferentie in Bulgarije en zijn optreden bij de NOS met verslaggever Jeroen Stekelenburg was de bondscoach rustig gebleven. Maar wat hij voor zijn ogen had zien voltrekken tegen de nummer 71 van de wereldranglijst was ook in zijn ogen onaanvaardbaar.

Door Mikos Gouka

Toen Blind het EK in Frankrijk miste, was hem ook meerdere keren gevraagd of hij zou opstappen bij Oranje. Daar had Blind zich altijd strijdbaar getoond, ook omdat hij het zelf altijd cruciaal had gevonden dat hij pas halverwege de toen al kwakkelende reeks opeens de eindverantwoordelijke was in Zeist.

Guus Hiddink was geslachtofferd en de KNVB was niet van plan om zijn opvolger zo snel na de eerste rigoureuze ingreep met het hoofd op het hakblok te leggen. ,,Ja, ik was assistent van Hiddink dus medeverantwoordelijk’’, zei Blind toen tegen AD Sportwereld. ,,Maar gek genoeg was ik ook medeverantwoordelijk tijdens het WK 2014 in Brazilië, waar we de derde plek veroverden. Want daar was ik assistent van Louis van Gaal. Daar hoorde ik weinig van, toen het mis ging des te meer.’’

Daar had de Zeeuw natuurlijk best een punt. Blind wist dat de poging om Oranje naar het WK 2018 in Rusland te brengen tamelijk vlekkeloos moest verlopen. Dat hij uitgerekend in Bulgarije zou sneuvelen, had hij nooit verwacht. ,,We vrezen niets, de Bulgaren niet maar ook onszelf niet’’, had hij vooraf gezegd. Het was een antwoord op een vraag op de persconferentie of Nederland in Sofia alleen van zichzelf kon verliezen. Blind schudde fanatiek van nee.

Toch gebeurde het. In Sofia zag je de bondscoach voor de pauze, waarin de Bulgaren zomaar konden uitlopen naar 2-0, vertwijfeld langs de lijn het gesprek aangaan met vedette Arjen Robben. Na de pauze kwam Oranje eigenlijk nooit in de buurt van een gelijkspel, laat staan een overwinning. Het was genoeg geweest.

Witte zakdoekjes

De 1100 supporters van Oranje zwaaiden met witte zakdoekjes en riepen cynisch ‘Danny, bedankt’. In de catacomben wist Blind hoe het zou gaan. Dit verlies was onaanvaardbaar. Niet alleen omdat Oranje opeens weer mijlenver weg is van een groot eindtoernooi, maar vooral omdat het nog erger aanvoelde dan de oorwassingen in Reykjavik tegen IJsland (2-0) en in Konya tegen de Turken (3-0).

Omdat de Bulgaren nauwelijks beter zijn dan FC Utrecht. En bovendien had hij zelf de gok aangedurfd om een groentje van 17 jaar centraal achterin te posteren, in een ploeg waarin al zo lang defensieve zekerheid ontbrak.

,,Ik ben nog best strijdbaar’’, zei hij op de luchthaven van Sofia, waar de KNVB slechts kon vertellen dat er later op de dag een gesprek zou plaatsvinden. Een gesprek? Zo gaat dat in dergelijke zaken, de afwikkeling van een contract kost tijd. En wie als eerste zijn kaarten op tafel legt, staat zwak. Blind en zijn werkgever gingen dus nog even praten. Dat de Zeeuw de training op Nederlandse bodem, waarbij de aangeslagen spelersgroep de wonden probeerde te likken, niet meer leidde, was veelzeggend.

,,Ik had het liefst gehad dat hij na de nederlaag in Bulgarije had gezegd ‘we gaan verder’’,’zei Georginio Wijnaldum. ,,Maar ik begrijp van de pers dat hij zei dat hij snapte dat er over zijn positie zou worden nagedacht.’’

Wat de speler van Liverpool bedoelde is dat wanneer de strijdbaarheid verdwenen is, het einde in zicht is. En Blind wist ook dat op dinsdagavond in een ongetwijfeld vijandige Arena tegen Italië spelen geen duel was om naar uit te kijken.

Na lang praten, gesprekken waarbij zaakwaarnemers en juristen om de hoek komen kijken om de financiële afwikkeling tot in de puntjes te regelen, was het dan gedaan. De bondscoach die zo weinig won en die eerst zijn assistenten Ruud van Nistelrooy, Marco van Basten en Dick Advocaat weg zag lopen, stapt nu zelf door een zijdeur naar buiten. Een illusie armer. ,,Ik heb me na mijn periode bij Ajax voorgenomen dat ik nooit meer wakker mocht liggen van het trainerschap’’, zei Blind eerder. ,,En dat lukt me ook echt. En als dat niet meer lukt. Dan..’’

Dan gaan hij en de KNVB uit elkaar. En dat gebeurde vandaag, nog geen 24 uur na de zo pijnlijke afstraffing in een klassieke betonnen Oostblokbak in Sofia.

