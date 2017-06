Boëtius keert terug op het oude nest bij Feyenoord

De linkerspits wil na avonturen bij FC Basel en Racing Genk de draad weer oppakken bij de club waar hij opgroeide. Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf intern al geruime tijd aan dat hij Jean-Paul Boëtius graag terug wilde halen naar Feyenoord. Clubicoon Willem van Hanegem schreef in zijn column in deze krant meer dan eens dat de Rotterdammer een geschikte opvolger voor Eljero Elia, die naar Basaksehir in Turkije is vertrokken, zou kunnen zijn.