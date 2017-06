Bogarde wordt assistent van Reiziger bij Jong Ajax

Bogarde en Reiziger speelden in de jaren negentig samen bij Ajax, en later ook bij FC Barcelona en het Nederlands elftal. De 46-jarige Bogarde is bij Jong Ajax de opvolger van George Ogararu, die het afgelopen seizoen assistent was van Marcel Keizer. Keizer is doorgeschoven naar het eerste elftal als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz.