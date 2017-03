Bondscoach Curaçao aast op Locadia en Van Aanholt

Curaçao heeft zich gekwalificeerd voor de CONCACAF Gold Cup, het Noord-Amerikaans voetbalkampioenschap, van deze zomer. Het Antilliaanse eiland is in groep C ingedeeld bij Mexico, El Salavador en Jamaica. Er wachten in de Verenigde Staten wedstrijden in stadions met 70.000 toeschouwers. Curaçao is de nummer 74 van de FIFA-ranking. ,,Dit is een sprookje, maar het gaat wel om presteren”, zegt Bicentini. ,,Grenzen verleggen.”



Bicentini wil het team versterken. Vitessenaar Eloy Room, Cuco Martina van Southampton en Aston Villa’s Leandro Bacuna maken het succes al mee. Ook Guyon Fernandez en Gervane Kastaneer van ADO Den Haag zijn bij Bicentini in beeld. ,,Het is een keuze die je zelf moet maken. Maar voor ambitieuze profvoetballers biedt Curaçao een mooie interlandcarriére.”