Bosz: Als je zo goed speelt als Klaassen dan mag je een penalty missen

,,Buiten zijn doelpunten om was Klaassen enorm belangrijk. Hij nam het team op sleeptouw. Dit was één van zijn beste wedstrijden die ik ooit heb gezien", zo vertelt Bosz aan Fox Sports. ,,Ik vond hem werkelijk een geweldige wedstrijd spelen."

Al voor de negende keer dit seizoen opende Klaassen de score in een competitiewedstrijd van Ajax. Het is toch echt toeval, aldus de middenvelder die naar eigen zeggen geen 'geheim' heeft. ,,Het is niet zo dat ik 's ochtends bij het opstaan denk: ik ga weer eens die 1-0 maken. Daar valt toch ook niet op te trainen? Maar negen keer is wel hartstikke veel.''

Over de penalty was de aanvoerder duidelijk: ,,Gewoon een slechte penalty.'' ,,Natuurlijk had ik er vertrouwen in dat ik 'm zou maken, anders was ik daar niet gaan staan. Als de trainer zegt dat ik de volgende weer moet nemen, doe ik dat. Maar we hebben meer jongens met een goede trap.''