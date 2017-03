Bosz verwacht dat Veltman kan spelen tegen Excelsior

Tegen Excelsior kan Bosz weer beschikken over Davy Klaassen. De aanvoerder ontbrak tegen de Denen wegens een schorsing. ,,Het is goed dat we hebben laten zien dat we ook zonder Davy ons spel goed kunnen spelen. Maar dat neemt niet weg dat hij ontzettend belangrijk is voor de ploeg. Niet alleen omdat hij vaak belangrijke goals maakt, maar ook om heel veel andere dingen die nodig zijn om ook zondag weer goed voor de dag te komen'', aldus Bosz, die blij is voor Matthijs die Ligt, die vandaag een uitnodiging voor Oranje kreeg.