Bosz voor videoscheidsrechter: Eerlijkheid boven alles

Door Daniël Dwarswaard

,,Je ziet het toch ook aan de reacties van de spelers?'', aldus Bosz. ,,Er is simpelweg minder discussie. Maar belangrijker: het is eerlijker. Op termijn zullen we het bij alle wedstrijden in de Eredivisie gebruiken en dat lijkt me goed. Tegen Legia Warschau maakten wij een glaszuiver doelpunt. Dat werd ons gelukkig uiteindelijk niet fataal, maar het zou je maar gebeuren.’’

Ook gisteravond bij de bekerwedstrijd tussen AZ en Cambuur speelde de videoscheidsrechter, die met hulp van alle camera's meekijkt met de scheidsrechter op het veld, een grote rol. AZ leek in blessuretijd de winnende treffer te maken, maar arbiter Blom werd 'overruled' door de videoscheidsrechter omdat er even voor het doelpunt een overtreding werd gemaakt op Cambuur-keeper Nienhuis.

Berichten voor Krul

Bosz had overigens genoten van keeper Tim Krul, de penaltyheld van AZ die de eerste seizoenshelft nog bij Ajax keepte. Bosz hield vast aan doelman André Onana, ook toen Krul helemaal fit was. Vaak prees Bosz de instelling en het optimisme van Krul: ,,Daarom ben ik echt heel blij voor hem. We hebben direct wat berichten over en weer gestuurd.''